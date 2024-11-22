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Турин став офіційним містом-побратимом Львова

Італійське місто Турин офіційно долучилося до переліку міст-побратимів Львова. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook.

Угода про партнерство

Мер Львова Андрій Садовий підписав угоду про співпрацю з очільником Турина Стефано Ло Руссо.

“Щойно підписали угоду про партнерство з мером Стефано Ло Руссо. Турин – колиска шоколаду, Львів – столиця кави. Один із найбільших і найстаріших університетів Італії розташований саме тут. Турин також є промисловим та інноваційним центром, де виготовляють автомобілі Fiat”, – зазначив Андрій Садовий.

Турин — 31-е місто-побратим Львова

На сьогодні Турин став 31-м містом-побратимом Львова. До цього переліку входять такі міста:

  • Баня Лука (Боснія і Герцеговина), Будапешт (Угорщина), Вільнюс (Литва);
  • Вюрцбург, Фрайбург, Франкфурт-на-Майні (Німеччина);
  • Вінніпег (Канада), Кутаїсі, Тбілісі (Грузія);
  • Краків, Лодзь, Люблін, Перемишль, Жешув, Катовіце, Вроцлав (Польща);
  • Канни (Франція), Орхус (Данія), Грац (Австрія), Мехелен (Бельгія);
  • Пловдів (Болгарія), Пула Пола (Хорватія), Рейк’явік (Ісландія), Брно (Чехія);
  • Рочдейл (Велика Британія), Рішон ле Ціон (Ізраїль), Ченду (Китай), Самарканд (Узбекистан), Новий Сад (Сербія), Тарту (Естонія).

Підтримка України

Наприкінці жовтня виконком Львова закликав міського голову звернутися до всіх міст-побратимів із проханням підтримати План перемоги України.

Співпраця з Турином стане важливим кроком для зміцнення міжнародних відносин Львова, розвитку культурних, економічних та інноваційних ініціатив.

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