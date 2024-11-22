Турин став офіційним містом-побратимом Львова

Італійське місто Турин офіційно долучилося до переліку міст-побратимів Львова. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook.

Угода про партнерство

Мер Львова Андрій Садовий підписав угоду про співпрацю з очільником Турина Стефано Ло Руссо.

“Щойно підписали угоду про партнерство з мером Стефано Ло Руссо. Турин – колиска шоколаду, Львів – столиця кави. Один із найбільших і найстаріших університетів Італії розташований саме тут. Турин також є промисловим та інноваційним центром, де виготовляють автомобілі Fiat”, – зазначив Андрій Садовий.

Турин — 31-е місто-побратим Львова

На сьогодні Турин став 31-м містом-побратимом Львова. До цього переліку входять такі міста:

Баня Лука (Боснія і Герцеговина), Будапешт (Угорщина), Вільнюс (Литва);

(Боснія і Герцеговина), (Угорщина), (Литва); Вюрцбург , Фрайбург , Франкфурт-на-Майні (Німеччина);

, , (Німеччина); Вінніпег (Канада), Кутаїсі , Тбілісі (Грузія);

(Канада), , (Грузія); Краків , Лодзь , Люблін , Перемишль , Жешув , Катовіце , Вроцлав (Польща);

, , , , , , (Польща); Канни (Франція), Орхус (Данія), Грац (Австрія), Мехелен (Бельгія);

(Франція), (Данія), (Австрія), (Бельгія); Пловдів (Болгарія), Пула Пола (Хорватія), Рейк’явік (Ісландія), Брно (Чехія);

(Болгарія), (Хорватія), (Ісландія), (Чехія); Рочдейл (Велика Британія), Рішон ле Ціон (Ізраїль), Ченду (Китай), Самарканд (Узбекистан), Новий Сад (Сербія), Тарту (Естонія).

Підтримка України

Наприкінці жовтня виконком Львова закликав міського голову звернутися до всіх міст-побратимів із проханням підтримати План перемоги України.

Співпраця з Турином стане важливим кроком для зміцнення міжнародних відносин Львова, розвитку культурних, економічних та інноваційних ініціатив.

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