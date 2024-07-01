Туристам заборонили в’їзд на італійський острів Капрі через нестачу води

Італійський острів Капрі заборонив туристам висаджуватися після того, як проблеми з водопостачанням з материка призвели до того, що популярне місце відпочинку залишилося без води.

Про це, як пише “Європейська правда”, повідомляє AFP.

Заборона мера Капрі Паоло Фалько змусила кілька поромів, що прямували на острів з Неаполя і Сорренто на півдні Італії, повернути назад.

Компанія, відповідальна за постачання води на острів, заявила, що в четвер на материку виникла технічна проблема, і хоча вона була вирішена, проблеми з водопостачанням на Капрі залишилися.

Фалько попередив про “справжню надзвичайну ситуацію” і сказав, що хоча в п’ятницю на більшій частині острова вода ще була, місцеві резервуари “вичерпуються”.

“Надзвичайна ситуація погіршиться з прибуттям тисяч туристів, які щодня прибувають на Капрі”, – сказав він.

За його словами, місцеві жителі можуть отримати до 25 літрів питної води на домогосподарство з цистерни.

Заборона, яка не поширюється на резидентів, діятиме до подальшого повідомлення.

Капрі в Неаполітанській затоці славиться своїми білими віллами, узбережжям, вкритим бухтами, і висококласними готелями. Тут проживає близько 13 000 постійних жителів, але влітку сюди приїжджає величезна кількість одноденних туристів.

Нагадаємо, влада іспанського міста Барселона, яке є одним з найпопулярніших місць для відпочинку, оголосила в п’ятницю, що до 2028 року заборонить здачу квартир в оренду туристам.

А з весни 2024 року Венеція у тестовому режимі запровадила платний в’їзд у місто у піковий час напливу туристів для тих, хто не залишається на ночівлю. За перші дні цього експерименту місто заробило майже 1 млн євро.

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