Убивство Віллі Дуарте. В Італії починається судовий процес

Віллі Монтейро Дуарте похоронили в італійському містечку Паліано. 21-річний громадянин Італії з родини уродженців Кабо-Верде, був забитий до смерті в римському передмісті Коллеферро.

Попрощатися з Віллі в спортивному центру Паліано, сюди прийшли сотні людей, в тому числі прем’єр-міністр країни і глава МВС.

Учасники траурної церемонії наділи білі бутболки, як символ чистоти і молодості загиблого.

Трагедія сталася в ніч на 6 вересня. Свідки розповідають, що Віллі заступився за друга, якого били відразу четверо однолітків (серед них були такі, що володіють прийомами єдиноборств).

Присутні пройшли вулицями Паліано з плакатами «Правосуддя для Віллі». Серед них був і посол Кабо-Верде в Італії. Поруч з ним зі свічкою в руці і портретом племінника йшов дядько Віллі.

За підозрою у вбивстві затримано брати Габіріеле і Марко Бьянкі, Франческо Белледжіа і Маріо Пінкареллі. Їх вдалося заарештувати завдяки зібраним свідченням.

Брати Марко і Габріеле Бьянкі, 24 і 26 років, заарештовані за вбивство Віллі Монтейро Дуарте в Коллеферро, відкидають всі звинувачення.

«Ми не чіпали це, ми відкидаємо всі звинувачення. Ми втрутилися, щоб розділити, ми побачили метушню і приїхали », – це їх слова перед слідчим суддею.

«Нас звинувачують у вбивстві, якого ми не робили», – кажуть вони.

Разом з ними були арештовані два інших хлопці віком 22 і 23 років, Франческо Белледжіа і Маріо Пінкареллі, їх звинувачують в умисному вбивстві на змаганнях.

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