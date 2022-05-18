Україна продовжить воєнний стан до кінця літа

Президент Володимир Зеленський пропонує продовжити термін дії воєнного стану та нові часові рамки проведення загальної мобілізації майже до кінця літа.

У проєкті закону № 7389 про затвердження указу президента “Про продовження строку дії воєнного стану в Україні” Зеленський пропонує продовжити дію воєнного стану на 90 діб із 25 травня, тобто майже до кінця серпня 2022 року.

У проєкті закону № 7390 президент пропонує продовжити строк загальної мобілізації із 25 травня на ще 90 днів.

Текст проєктів законів про продовження дії воєнного стану та терміну загальної мобілізації отримали в ВР і направили на розгляд комітету.

Раніше Рада двічі з 24 лютого продовжувала дію воєнного стану на 30 днів.

24 лютого президент Володимир Зеленський ввів воєнний стан у зв’язку з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Потім дію воєнного стану в Україні продовжували двічі: з 26 березня ще на 30 діб – до 25 квітня і ще на 30 діб – до 25 травня.



Обговорити цю, та інші новини важливі українцям в Італії, можна приєднавшись до групи у Facebook Українці в Італії Разом!

або до Телеграм-каналу https://t.me/ucrainiitalia