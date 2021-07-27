Україна та Італія збільшать кількість дозволів для перевізників

Україна та Італія домовилися збільшити кількість універсальних дозволів категорії Euro V для перевізників обох країн на 1500.

Про це написав прем’єр міністр Денис Шмигаль.

“Це дасть можливість збільшити український експорт до Італії та зміцнити наше торгово-економічне партнерство”, – додав він.

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За його словами, Україна та Італія також підписали нову угоду про взаємне визнання водійських посвідчень. “Така домовленість заощадить час та гроші для громадян обох країн при обміні водійських документів на внутрішній зразок іншої сторони угоди”, – резюмував він.



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