Український гурт Антитіла виступв на легендарному фестивалі у Санремо

Український гурт Антитіла став спеціальним запрошеним гостем знаменитого італійського музичного фестивалю Санремо. Вони представили на сцені суперфіналу свою нову пісню Фортеця Бахмут.

Антитіла виступили перед 20 млн аудиторією легендарного італійського музичного фестивалю Санремо, що транслювався телеканалом RAI 1. У суперфіналі Санремо 2023 гурт, що від початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцями на фронт, зіграв свою нову пісню Фортеця Бахмут.

Пісню учасники гурту присвятили захисникам міста Бахмут на Донеччині, що ось уже багато місяців відбиває постійні атаки російських загарбників. Місто майже вщент зруйноване, але нескорене.

«Цією піснею ми представляємо, як невелике місто зараз бореться і протистоїть, так і всю нашу Україну, яка бореться у війні, яку ми не починали, боремося за наше майбутнє, за нашу свободу, за наші з вами спільні ідеали, цінності і принципи», — сказав лідер гурту Тарас Тополя зі сцени фестивалю українською мовою.

«Україна бореться, України протистоїть, України переможе», — додав він італійською.

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