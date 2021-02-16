Український тенісист Ілья Марченко вийшов у фінал турніру серії ATP Challenger Tour в Італії, перемігши у півфіналі господаря змагань Федеріко Гайо.

У фіналі Ілья Марченко зіграє з Енді Маррейєм.

Для перемоги Марченку знадобилося два сети, які тривали 1 годину і 34 хвилини.

У першому сеті тенісист-українець зробив один брейк та виграв 7:5. У другій партії Марченко дотиснув суперника, програвши йому лише один гейм.

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У фіналі Марченко зіграє із знаменитим 33-річним британським тенісистом Енді Марреєм, який зараз посідає 125 сходинку в рейтингу ATP. Поєдинок відбудеться завтра, 14 лютого.

Минулого року тенісист Ілья Марченко вийшов у фінал турніру в італійському Бергамо, але вирішальний матч скасували через пандемію коронавірусу.

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