На міжнародному кінофестивалі в Трієсті, Італія, українська науково-фантастична трагікомедія «Ти — Космос» режисера Павла Острікова отримала три престижні нагороди. Ця стрічка, яка розповідає про космонавта Андрія, що опинився в ізоляції у космосі після аварії на кораблі, стала справжнім відкриттям для шанувальників жанру.

Нагороди на фестивалі

Фестиваль, що проходив з 29 жовтня по 3 листопада, відзначив «Ти — Космос» наступними нагородами:

Asteroide Award

Audience Award (The Begin Hotels)

INAF Event Horizon Award

Остання нагорода була заснована у 2023 році на честь 60-річчя першого міжнародного фестивалю науково-фантастичних фільмів у Трієсті. Приз вручає журі, до складу якого входять астрофізики, журналісти та кінокритики.

Сюжет фільму

«Ти — Космос» — це не лише наукова фантастика, а й глибока емоційна драма. Андрій, головний герой, опиняється наодинці у безмежному космосі, а його єдиним зв’язком із Землею стає Оля, операторка центру керування польотами. Їхній емоційний зв’язок кардинально змінює життя обох персонажів, змушуючи їх переосмислити важливість людських відносин навіть у найекстремальніших обставинах.

Подальші плани

Згідно з повідомленням Державного агентства України з питань кіно, фільм «Ти — Космос» буде представлений на ще восьми міжнародних кінофестивалях у листопаді. Це свідчить про зростаючий інтерес до українського кінематографу на світовій арені.

Трієст і його традиції

Trieste Science+Fiction Festival — найбільший фестиваль науково-фантастичного кіно в Італії, заснований у 2000 році. Він продовжує традиції фантастичних показів, що ведуть своє коріння з 1963 року. Фестиваль об’єднує представників жанрів фантастики, жахів і фентезі з усього світу, створюючи платформу для нових талановитих митців.

Попередні нагороди

Нагадаємо, що «Ти — Космос» вже отримав визнання на Festival Européen du Film Fantastique de Strasbourg, де здобув головну нагороду — Golden Octopus, а також Silver Melies, що відкриває шлях до участі у змаганні за престижну нагороду Golden Melies у жанровому кіно.

Ця стрічка не лише розширює горизонти українського кіно, а й демонструє його потенціал на міжнародній арені, ставлячи нові акценти у науковій фантастиці.