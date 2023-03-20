Українські військові завершили вивчення в Італії системи протиповітряної оборони SAMP-T

Міністерство оборони Італії підтвердило, що 20 українських військових проходили навчання на військовій базі у муніципалітеті Сабаудія.

Як пише «Бабель» з посиланням на Il Giornale dʼItalia, вони вчилися користуватися системою протиповітряної оборони SAP-T.

Зазначається, що українським військовим заборонили залишати казарми, а італійським солдатам – спілкуватися з ними. Інша частина українських військових відвідала піхотну школу у муніципалітеті Чезано для випробувань бронемашин.

У виданні нагадали, що наприкінці жовтня уряд України подав до Італії запит на отримання систем протиповітряної оборони SAMP-T.

14 грудня посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявив, що Франція та Італія схвалили прохання України про постачання систем протиповітряної оборони Mamba (SAMP-T). ЗРК SAMP-T буде передано навесні 2023 року. Україна вперше отримає європейську систему ПРО великого радіусу дії, зазначається у матеріалі.

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