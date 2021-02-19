Уряд Маріо Драґі. Перші непопулярні кроки для реформування Італії

Пріоритетом, який ставить перед собою уряд Маріо Драґі – запобігання третій хвилі пандемії COVID-19, спричиненої мутованими штамами вірусу.

На думку прем’єра, для вакцинації слід використовувати державні та приватні структури, а також мобілізувати всю наявну потужність, включаючи Департамент цивільного захисту, збройні сили та волонтерів.

Тривога сильна, адже в південній Кампанії вже виявлено новий мутований варіант COVID-19.

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Вчені побоюються, що ця мутація залишатиметься стійкою і може поширитися далі країною. Наразі ще й Ломбардія, Емілія-Романья, Лаціо та Пулья – на черзі до закриття.

В цьому контексті показовим стало те, що уряд Маріо Драґі ще до остаточного затвердження у парламенті не побоявся піти на нові антиковідні обмеження, що погано сприйняли окремі партії.

Першим кроком уряду Драґі, який зустрів потужну критику, стало несподіване продовження зупинення роботи гірськолижних курортів – його було оголошено буквально за кілька годин до того, як схили мали знову відкритися для туристів.

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Експерти у галузі охорони здоров’я заявили, що це рішення було необхідним через зростання поширення заразнішого британського варіанта вірусу.

Це вже четверте відтермінування відкриття гірськолижних курортів, тож сезон майже провалено, а оператори сектора попереджають, що банкрутство багатьох компаній – не за горами.

І це вже викликало потужну критику уряду з боку партії “Ліга”. Критику, яку поки що просто проігнорували.

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