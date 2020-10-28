Італія наближається до локдауну. 27 жовтня в Італії черговий рекорд від початку епідемії: виявлено 21.994 нових позитивних на Covid-19.

В таких умовах навіть прем’єр-міністр Італії припускає можливість введення нового локдауну. Якщо раніше він заявляв що не хоче навіть про це говорити, зараз каже, що лише суворе дотримання карантинних обмежуючих правил дає можливість спокійно відвяткувати Різдво.

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“Нашою метою є тримати під контролем ріст захворювання. Якщо всі слідуватимуть правилами останнього Dpcm, у нас є добрі шанси зустріти грудень спокійно. У зворотньому разі, може виникне необхідність ввести новий загального локдауну. Ми повинні уникнути його всіма нашими силами” – сказав Джузеппе Конте.

Зростає кількість померлих від/з коронавірусом + 221 за 24 години.

Пік нових хворих у Ломбардії (+5.035) і Кампанії (+2.761). Серед лідерів по кількості нових хворих також П’ємонте (2.458) та Лаціо (1.993).

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На допомогу лікарям та поліції із наступного ьижня на вулиці міста вийде італійське військо. Воно допомагатимуе проходити аналізи.

Продовжує збільшуватися навантаження на відділення інтенсивної терапії: госпіталізовано +127. Загальна кількість людей яка перебуває у реанімації 1.411, а на звичайній госпіталізації 13.955 пацієнтів. За останню добу їх ількість збільшилася на 958.

Загальна кількість позитивних на коронавірус в Італії 255.090, це на 18.406 більше ніж у попередній день.

Нагадую, Уряд Італії запровадили подальші обмеження, щоб стримати другу хвилю пандемії коронавірусу, незважаючи на вуличні протести проти введення комендантської години.

®Маріанна Сороневич

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