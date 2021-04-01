Усіх медпрацівників Італії зобов’язали пройти COVID-вакцинацію

Усі медичні працівники в Італії відтепер зобов’язані пройти COVID-вакцинацію від коронавірусу.

Такий указ був схвалений кабінетом прем’єр-міністра Маріо Драґі, передає Укрінформ із посиланням на CTV News.

Згідно з рішенням уряду, усі медичні працівники, включно з фармацевтами, «повинні пройти вакцинацію» від COVID-19. Ті, хто відмовляється, можуть бути відсторонені від роботи без оплати праці до кінця року.

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«Метою заходу є максимально захистити як медичний, так і середній медичний персонал, а також тих, хто перебуває в середовищі, яке може бути більш схильне до ризику зараження», – йдеться в повідомленні уряду.

Одночасно з цією постановою італійський уряд закріпив на законодавчому рівні положення про те, що, при дотриманні всіх належних правил вакцинації, лікарі не несуть відповідальності за виникнення можливих побічних явищ.

Як повідомляв Укрінформ, прем’єр-міністр Італії Маріо Драґі разом із дружиною у вівторок отримав першу дозу щеплення від коронавірусу шведсько-британським препаратом Astra Zeneca.

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Наразі Італія відновила COVID-вакцинацію цією вакциною після схвалення її безпечності Європейським агентством із лікарських засобів (ЕМА).

Вакцину від коронавірусу AstraZenecа перейменували на Vaxzevria.

За даними Worldometer, у світі станом на ранок 1 квітня зареєстровано 129 478 108 випадків COVID-19, зокрема 2 828 208 летальних. Кількість людей, які здолали недугу, становить 104 426 941.

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