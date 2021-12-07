Користування усіма видами громадського транспорту в Італії дозволено лише за наявності ковід-сертифікату. Усі пасажири в Італії зобов’язані мати Green Pass. А якщо регіон перейде в помаранчеву, чи червону ковід-зону, потрібен посилений ковід-сертифікат.

Пасажири в Італії зобов’язані мати Green Pass

Від 6 грудня 2021 в Італії розширюється застосування ковід-сертифікату Green Pass та вводиться Super Green Pass, який видається виключно вакцинованим.

Крім іншого, відтепер, для користування усіма видами громадського транспорту дозволено лише за наявності ковід-сертифікату.

Розберемося детальніше, які карантинні зобов’язання мають пасажири в Італії

До цього часу Green Pass в Італії був потрібен для міжрегіональних потягів дальнього слідування.

З 6 грудня правила стають складнішими. Green Pass буде необхідним для усіх видів громадського транспорту, а також вводиться диференціація для різних ковід-зон.

Читайте також: В Італії виявили новий штам коронавірусу Omicron

Біла і жовта ковід-зона

Звичайний GreenPass обов’язковий для пасажирів у білій, або жовтій ковід-зоні.

Помаранчева і червона ковід-зона

У помаранчевій і червоній ковід-зоні для користуванням громадським транспортом буде потрібен Super GreenPass. Тобто у цих ковід-зонах громадським транспортом зможуть користуватися лише вакциновані.

Види громадського транспорту у яких потрібен GreenPass, або Super GreenPass (в залежності від ковід-зони):

• Трамваї, автобуси, метро, тролейбуси;

• Літаки;

• Кораблі і пароми, які курсують між регіонами;

• Потяги, міжрегіональні, Intercity, Intercity Notte і Alta Velocità;

• Рейсові автобуси, маршрут яких передбачає транзит через два і більше регіонів;

• Арендовані автобуси з водієм;

• Канатні дороги і гірські підйомники;

Читайте також: Увага! До Різдва в Італії можливо вийде Декрет Флуссі

Таксі і автомобілі

Для поїздок на таксі та у приватних транспортних засобах, жоден із типів GreenPass не потрібен.

Маріанна Сороневич

Вас цікавлять новини для українців в Італії? Лайкніть сторунку у Facebook, або в Instagram та слідкуйте за майбутніми публікаціями.