Користування усіма видами громадського транспорту в Італії дозволено лише за наявності ковід-сертифікату. Усі пасажири в Італії зобов’язані мати Green Pass. А якщо регіон перейде в помаранчеву, чи червону ковід-зону, потрібен посилений ковід-сертифікат.
Від 6 грудня 2021 в Італії розширюється застосування ковід-сертифікату Green Pass та вводиться Super Green Pass, який видається виключно вакцинованим.
Крім іншого, відтепер, для користування усіма видами громадського транспорту дозволено лише за наявності ковід-сертифікату.
Розберемося детальніше, які карантинні зобов’язання мають пасажири в Італії
До цього часу Green Pass в Італії був потрібен для міжрегіональних потягів дальнього слідування.
З 6 грудня правила стають складнішими. Green Pass буде необхідним для усіх видів громадського транспорту, а також вводиться диференціація для різних ковід-зон.
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Біла і жовта ковід-зона
Звичайний GreenPass обов’язковий для пасажирів у білій, або жовтій ковід-зоні.
Помаранчева і червона ковід-зона
У помаранчевій і червоній ковід-зоні для користуванням громадським транспортом буде потрібен Super GreenPass. Тобто у цих ковід-зонах громадським транспортом зможуть користуватися лише вакциновані.
Види громадського транспорту у яких потрібен GreenPass, або Super GreenPass (в залежності від ковід-зони):
• Трамваї, автобуси, метро, тролейбуси;
• Літаки;
• Кораблі і пароми, які курсують між регіонами;
• Потяги, міжрегіональні, Intercity, Intercity Notte і Alta Velocità;
• Рейсові автобуси, маршрут яких передбачає транзит через два і більше регіонів;
• Арендовані автобуси з водієм;
• Канатні дороги і гірські підйомники;
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Таксі і автомобілі
Для поїздок на таксі та у приватних транспортних засобах, жоден із типів GreenPass не потрібен.
Маріанна Сороневич
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