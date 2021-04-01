Ми вдруге очікуємо Великодніх свят, позначених пандемією. В Італії, у час католицьких святкувань, вводиться триденний період особливих карантинних правил – червона зона – проте, із деякими послабленнями.

Пасхальні правила схожі із тими, які ми мали на Різдво. Найважливіше із них: 3, 4 та 5 квітня, на Великодню суботу, Великдень та Великодній понеділок – незважаючи на червону зону дозволено виходити із дому, прогулюватися на свіжому повітрі (наприклад у парках) і відвідувати родину та друзів.Із вівторка, 6 квітня, правила у різних ковід-зонах повернуться до попередніх.

Прогулянки

Ви можете вийти на прогулянку (біля свого будинку) і навіть піти у парк. Роботодавці не можуть заборонити вам виходити із дому. Однак, зверніть увагу на обмеження, які можуть бути введені на місцевому рівні.

Великодній обід

Вчені не рекомендують збиратися великими групами на традиційний в Італії Великодній обід. На одну сім’ю, приймати можна лише двох дорослих та дітей до 14 років або неповноправних.

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Поїздка за місто на католицький Великдень

Заміські поїздки та туризм заборонені. У деяких регіонах можна поїхати у заміські будинки, якщо у них не живуть інші люди.

Візити до родичів та друзів на католицький Великдень

У період з 3 по 5 квітня можна відвідувати родичів та друзів, раз на день. Приймати можна лише двох дорослих та дітей до 14 років або інвалідів.

Поїздки в автомобілі

В машині можуть їхати максимум двоє пасажирів, які не проживають разом, Вони повинні сидіти ззаду та одягнутимаску. Спереду, може перебувати лише водій.

Заміські будинки

Поїхати у заміські будинки дозволено сім’ям, які володіли або орендували нерухомість до 14 січня 2021. Регіональна влада заборонила такі поїздки у Валле д’Аоста, Південному Тіролі, Лігурії, Тоскані, Марке, Апулії, Кампанії та Сардинії.

Великодня відправа

Церкви будуть відкриті.Нічні чування у Велику суботу будуть починатися раніше, у зв’язку із комендантської годиною. Служба Божа закінчуватиметься так, щоб віруючі змогли повернутися до дому до 22:00.Рекомендується обрати найближчу церкву.

Ресторани закриті

Ресторанам заборонено працювати у цей період. Однак, ви можете замовити їжу на виніс, чи із доставкою на дім.