У Венеції пересохли канали. Італії загрожує засуха

Кілька тижнів сухої зимової погоди викликали побоювання, що Італія може зіткнутися з новою посухою. За даними вчених та екологічних груп, в Альпах випало менше половини звичайної кількості снігу. Через відсутність опадів рівень води у водоймах на Півночі Італії суттєво зменшився, а у Венеції почали пересихати канали.

Про це повідомила The Guardian, посилаючись на дані екологів з італійської асоціації Legambiente. Експерти кажуть, що для відновлення рівня води у водоймах та подолання посухи потрібно близько 50 днів дощової погоди.

Венеція, де повені зазвичай є основною проблемою, зіткнулася з надзвичайно низькими припливами, через які гондоли, водні таксі та “швидкі” не можуть переміщатися деякими з її знаменитих каналів.

У річищі найдовшої річки Італії – По, наразі рівень води зменшився на 61%, у порівнянні з рівнем, який зазвичай спостерігається у цю пору року.

Річка протікає від Альп, що на північному заході країни, до Адріатики. У липні минулого року Італія постраждала від найсильнішої за 70 років засухи та оголосила надзвичайний стан у районах, прилеглих до річки По, на частку яких припадає приблизно третина сільськогосподарських угідь країни.

Також експерти зазначили, що рівень води в озері Гарда на півночі Італії впав до рекордно низького рівня – тепер можна дістатися невеликого острова Сан-Бьяджо на озері суходолом.

“Ми знаходимося в ситуації дефіциту води, яка наростала із зими 2020-2021 років”, – зазначив експерт з клімату Массіміліано Паски з італійського науково-дослідного інституту CNR.

Він наголосив, що для відновлення рівня води у водоймах “потрібно 50 днів дощу”.

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