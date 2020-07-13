У Венеції протестували систему шлюзів для захисту від повеней Mose

У Венеції вперше протестована система з 78 мобільних шлюзів, яка повинна захистити місто від повеней.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на ВВС.

Прем’єр-міністр Джузеппе Конте заявив, що система жовтих гребель Mose довжиною 1,5 км була “потужним проєктом, який зайняв роки”.

Чотири захисних бар’єри були підняті і опущені в трьох точках – два в Лідо, в Маламокко і Кьодже.

В системі Mose у випадку дуже високого припливу стиснене повітря надходить в 78 шлюзових воріт і звільняє їх від води, тому вони піднімаються і блокують приплив, що надходить в лагуну.

П’ятничний тест тривав 90 хвилин, і чиновники заявили, що бар’єри можуть бути розгорнуті протягом пів години. Елізабетта Шпіц, комісар, що займалася проєктом, сказала, що випробування будуть проходити ще 18 місяців.

Критики стверджують, що система шлюзових воріт запізнилася на 10 років. Робота над проєктом почалася в 2003 році, хоча він був розроблений в 1980-х роках. Проєкт втричі перевищив свій первісний бюджет і призвів до арешту десятків чиновників через корупцію.

Венеція постраждала від найсильніших повеней за півстоліття в листопаді 2019 року, понад 80% міста було затоплено.