

Сильна пожежа в Мілані практично знищила 15-поверховий житловий будинок на південній околиці міста, є загроза обвалення будівлі.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на Corriere della Sera.

Пожежа почалася в неділю близько 17:45 і триває досі. У будинку проживали близько 70 сімей.

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За попередньою інформацією, пожежа виникла в одній з квартир на 15 поверсі. За даними італійських ЗМІ, хлопчик, який живе по сусідству, помітив вогонь і підняв тривогу.

Мешканці будинку почали швидко залишати свої квартири, до моменту приїзду пожежників вогонь вже охопив фасад будівлі.

Хмару диму було видно з усією провінції Мілан, а внизу, на припаркованих машинах і на асфальті лежали шматки розпеченого облицювання.

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Також повідомляється, що в будинку вийшла з ладу система пожежогасіння, а пожежні драбини досягають максимум 10 поверху. Пожежники по одній перевіряли квартири, щоб переконатися, що в них не залишилося людей

Інформації про загиблих не надходило, кілька людей постраждали, надихавшись димом.

Існує ризик обвалення будівлі: температура могла вплинути на герметичність зовнішнього металевого каркаса.

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