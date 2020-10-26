У Неаполі агресивний натовп протестував проти карантину

Причиною невдоволення послужили наміри влади ввести в регіоні режим карантину через COVID-19.

В італійському місті Неаполь кілька сотень рестораторів і власників магазинів вийшли на акцію протесту проти введення обмежувальних заходів на тлі пандемії коронавірусу.

Мітинг переріс у жорсткі зіткнення з поліцією. Про це в суботу, 24 жовтня, повідомило агентство АNSA.

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Відзначається, що протестувальники закидали петардами будівлю адміністрації регіону Кампанія. Поліцейські застосували проти них сльозогінний газ. Даних про потерпілих і затриманих осіб поки що немає.

Причиною перших з початку пандемії в Італії протестів послужили наміри влади області ввести в Кампанії режим карантину.

Користувачі мережі повідомляють про 120 тисяч протестувальників – до мирних мітингувальників приєдналися невідомі.

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При цьому губернатор Вінченцо Де Лука заявляє про “наступ трагедії” у зв’язку з рекордним поширенням коронавірусу в регіоні і просить уряд ввести загальнонаціональний карантин.

Нагадаємо, Кампанія – один із регіонів Італії, в яких зафіксована найбільша кількість випадків COVID-19 (2280). За цим показником він поступається тільки Ломбардії (майже 5 тисяч). Останнім часом Італія поспостоянно оновлює рекорди із приросту коронавірусу.

Нагадуємо.

У трьох регіонах Італії з найбільшою динамікою поширення коронавірусу у жовтні, було введено ряд обмежень соціальної поведінки населення. З 23 жовтня у регіоні Кампанія введено автосертифікати, які треба мати з собою якщо ви виходите із дому під час комендантської години. Скачати їх можна тут: Бланки автосертифікату для виходу із дому у комендантский час для Лаціо, Кампанії та Ломбардії

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