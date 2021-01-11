У Неаполі через вибух евакуювали COVID-лікарню

В італійському Неаполі евакуювали лікарню Ospedale del Mare, в якій лікували хворих на COVID-19, через вибух на автостоянці біля лікарні вранці 8 січня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local it.

Рятувальники повідомили, що вибух стався у газових трубах.

У землі утворилася діра площею понад 500 квадратних метрів, куди пропалилися кілька автомобілів, припаркованих біля лікарні.

Наразі не повідомляється про наявність жертв внаслідок вибуху.

Лікарню Ospedale del Mare евакуювали, а COVID-центр тимчасово закрили, оскільки зараз він не має водопостачання та користується резервними електрогенераторами.

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Раніше Укрінформ повідомляв, що внаслідок вибуху в кафе у сербському місті Урошевац постраждали щонайменше 42 людини, двоє з яких діти. За неофіційною інформацією, трагедія була викликана вибухом газового балона, а сила удару повністю зруйнувала будівлю.

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