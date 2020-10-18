Президент регіону Кампанія Вінченцо Де Лука видав постанову, спрямовану на обмеження поширення коронавірусу на підопічній йому території.

Поточна епідеміологічна ситуація у цій частині Італії викликає занепокоєння. Це один із найбільш уражених регіонів країни. Крім того, згідно статистики, у ньому живе найбільш чисельна українська громада.

Адміністрація регіону намагається максимально обмежити умови за яких передається коронавірус у громадському та приватному житті.

ОБМЕЖУВАЛЬНІ ЗАХОДИ, ЯКІ ДІЮТЬ В РЕГІОНІ

– З 16 по 30 жовтня закрито школи першого і другого рівнів,

– Призупиняється дидактична діяльність в університетах, за винятком студентів які навчаються на першому курсі,

– Заборонена організація приватних вечірок, свят, релігійних та цивільних церемоній у громадських місцях та приватних будинках. Це правило розповсюджується як на закриті приміщення, так і на відкрите повітря,

– Заборонено запрошувати в гості осіб, які не належать до сім’ї,

– Призупиняється діяльність ігрових та рекреаційних клубів,

– Роботодавцям рекомендують диференціювати робочий час персоналу,

– Усім закладам громадського харчування заборонено продавати продукти на виніс починаючи з 21 години. Доставка продуктів на дім дозволена,

– Підтверджено обов’язкове носіння захисних масок в приміщенні та на відкритому повітрі.

®Маріанна Сороневич

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