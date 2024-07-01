У регіоні Тоскана в Італії будуть виплачувати від 10 тисяч євро тим, хто переїде туди

Програма розповсюджується на 76 маленьких містечок регіону, які переживають депопуляцію.

Влада італійського регіону Тоскана запустила нову програму, в межах якої людям платитимуть за те, що вони переїхали туди жити. Про це повідомляє Business Insider.

Програма під назвою “Резиденція в горах” запрацювала у червні як частина зусиль зі стабілізації чисельності населення регіону, яке скорочується. Створено загальний фонд у розмірі 2 800 000 євро, з якого платитимуть тим, хто вирішить оселитися у сільській місцевості регіону.

Фонд виплачуватиме людям гранти в розмірі від 10 000 до 30 000 євро, щоб вони могли переїхати до Тоскани та відремонтувати там сільський будинок, в якому поселяться.

“Мета полягає в тому, щоб сприяти та заохочувати повторне заселення та соціально-економічне відродження гірських територій, діючи на противагу маргіналізації цих територій”, — повідомляють організатори.

Грант має покрити 50% витрат на ремонт будинку в одному з 76 містечок Тоскани з населенням менше 5000 жителів. Серед них є більш-менш відомі Сан-Кашано-дей-Баньї, знамените своїми термальними басейнами; Капрезе Мікеланджело, батьківщина однойменного художника Відродження; і острів Капрайя-Ізола.

Програма доступна для самих італійців, громадян ЄС, а також громадян третіх країн, які мають дозвіл на довгострокове проживання в ЄС тривалістю не менше 10 років. Кандидати, які відповідають вимогам, повинні взяти на себе зобов’язання зробити нерухомість Тоскани своїм основним домом.

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