У Римі відкриють місце убивства Юлія Цезаря

У Римі любителі історії зможуть прогулятися поруч з місцем, де, за легендою, убили Юлія Цезаря: у вівторок місцева влада відкриє нову пішохідну доріжку на цій давній площі.

Про це, як пише “Європейська правда”, повідомило агентство Reuters.

Легенда розповідає, що римського диктатора заколола група ображених сенаторів 15 березня 44 року до нашої ери. Згідно з переказами, він помер на центральній столичній площі Торре Арджентіна, де розташовані залишки чотирьох храмів.

Da domani 20 giugno l’Area Sacra di Largo Argentina sarà nuovamente aperta al pubblico.

I lavori, condotti sotto la direzione scientifica della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, sono stati resi possibili grazie al mecenatismo della Maison #Bulgari #roma pic.twitter.com/RDI1Nn74sx

— Claudia Viggiani (@claviggi)

Наразі всі храми розташовані нижче від рівня вулиці, і донедавна їх можна було побачити лише з-за бар’єрів, розташованих поблизу жвавого дорожнього перехрестя. З вівторка відвідувачі зможуть пересуватися по території на рівні землі пішохідною доріжкою і побачити споруди зблизька.

Італійський будинок моди Bulgari профінансував роботи на місці, яке вперше виявили і розкопали під час будівельних робіт у Римі в 1920-х роках.

На території, де Цезар, за переказами, вигукнув “І ти, Бруте?”, побачивши свого друга Брута серед своїх убивць, сьогодні також розташований притулок для безпритульних котів.

Нагадаємо, позаторік археологи знайшли в італійському містечку Геркуланум недалеко від Помпеї скелет чоловіка, який загинув під час виверження вулкана Везувій в 79 році нашої ери.

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