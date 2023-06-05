У Флоренції буде складніше зняти житло в історичному центрі

Більше 70% приватної власності у Флоренції, що здається в короткострокову оренду, знаходяться в списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Італійська Флоренція оголосила про заборону на нову короткострокову приватну оренду житла для туристів, наприклад, через Airbnb, в історичному центрі міста.

Як пише The Independent, таким чином місцева влада хоче зробити житло більш доступним для постійних жителів міста.

Як один з найпопулярніших туристичних напрямків в Італії, Флоренція зіткнулася з тим, що її житловий фонд виснажується за рахунок короткострокової оренди (менше 30 днів). При цьому прогнозовано таке житло туристам пропонують в історичному центрі за досить високими цінами, таким чином позбавляючи жителів міста можливості отримати хороше житло за доступними цінами.

В підсумку, нещодавно студенти у Флоренції, а також в інших популярних італійських містах розбили намети в кампусах університетів на знак протесту проти відсутності доступного житла.

Всього у Флоренції є близько 11 тисяч об’єктів нерухомості, що здаються в короткострокову оренду. При цьому більше 70% приватної власності в місті, що здається в короткострокову оренду, знаходяться в списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

При цьому влада міста підкреслює, що заборона не торкнеться вже зареєстрованих 8 тисяч об’єктів в центрі міста – вона пошириться тільки на тих, хто захоче виставити своє житло під короткострокову оренду вперше.

Замість цього влада планує запропонувати податкові пільги власникам житла, які будуть здавати свою власність в довгострокову оренду.

Як повідомляв УНІАН, раніше Флоренція потрапила до топ-5 міст Європи з найдорожчими готелями в 2023 році. Ніч в трьохзірковому готелі станом на червень обійдеться тут в середньому в 250 доларів.

Найважливіші новини для українців в Італії у соцмережах Facebook, Instagram і Телеграм.