У Флоренції встановлять пам’ятник Тарасу Шевченку. Ви раді?

У Флоренції з’явиться пам’ятник Тарасу Шевченку — видання «Діло»
На пленарному засіданні Київської міськради погоджено подарувати пам’ятник Тарасу Шевченку італійській Флоренції.
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Пам’ятник Тарасу Шевченку – видатному українському письменнику, встановлять на території бібліотеки «делле Облате».
Це історичний комплекс XVI століття, розташований поруч із головним собором Санта Марія дель Фйоре.
“У продовження дружніх відносин та співпраці з мерією і містом Флоренція – ми маємо передати пам’ятник Тарасу Шевченку нашим італійським друзям”.
Пам’ятник Тарасу Шевченку встановлять у Флоренції.
“Пам’ятник Тарасу Шевченку створений за кошти меценатів”, – сказав мер Києва Віталій Кличко.
Бронзовий пам’ятник Тарасу Шевченку встановлять у центрі італійського міста до дня народження Кобзаря.
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