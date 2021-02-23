У Флоренції встановлять пам’ятник Тарасу Шевченку. Ви раді?

У Флоренції з’явиться пам’ятник Тарасу Шевченку — видання «Діло»

На пленарному засіданні Київської міськради погоджено подарувати пам’ятник Тарасу Шевченку італійській Флоренції.

Читайте також: Український фільм переміг на кінофестивалі в Італії

Пам’ятник Тарасу Шевченку – видатному українському письменнику, встановлять на території бібліотеки «делле Облате».

Це історичний комплекс XVI століття, розташований поруч із головним собором Санта Марія дель Фйоре.

“У продовження дружніх відносин та співпраці з мерією і містом Флоренція – ми маємо передати пам’ятник Тарасу Шевченку нашим італійським друзям”.

Пам’ятник Тарасу Шевченку встановлять у Флоренції.

“Пам’ятник Тарасу Шевченку створений за кошти меценатів”, – сказав мер Києва Віталій Кличко.

Бронзовий пам’ятник Тарасу Шевченку встановлять у центрі італійського міста до дня народження Кобзаря.

Ми хотіли б залишатися із вами у контакті. Запрошуємо приєднатися до групи у Facebook Українська газета – видання для українців в Італії