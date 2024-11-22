Італійське видання Database Italia опублікувало неправдиву інформацію про те, що сім’я Зеленських нібито придбала маєток в Італії. Цей матеріал підхопили російські пропагандисти та поширили через відомі світові медіа та соціальні платформи.

Суть фейку: що стверджували пропагандисти?

Пропагандистські ресурси заявили, що сім’я Зеленських отримала виноробний маєток в Італії від британського музиканта Гордона Самнера (Стінга) за 75 мільйонів євро. Ця інформація з’явилася на сторінках Database Italia із маніпулятивним заголовком:

“Рок-зірка Стінг продає свій виноробний маєток Зеленському”.

Стаття стверджує, що ця покупка відбулася через два тижні після саміту G7 в Італії, де європейські лідери нібито погодилися передати Україні $50 мільярдів із заморожених російських активів.

Маніпуляції та спростування

Центр протидії дезінформації та інші фактчекери викрили неправдивість цих заяв. Основні маніпулятивні елементи:

Непідтверджені посилання: У матеріалі зазначено, що маєток зареєстровано на Зеленських в італійському земельному кадастрі. Однак жодних документальних доказів видання не надало. Користування стереотипами: Автори використовують наративи про те, що Зеленський — колишній комік, а також акцентують на його любові до вина, що не має жодної фактичної цінності. Дискредитація України: Фейкова інформація спрямована на підрив довіри до українського лідера та зменшення міжнародної фінансової підтримки країни.

Хто поширює фейк?

Публікація набрала популярності серед англомовної аудиторії, зокрема у Twitter. Один із найактивніших поширювачів — Кеворк Алмасян, який позиціює себе незалежним політичним коментатором, але неодноразово фігурував як пропагандист. Його твіт із цим фейком набрав понад 427 тисяч переглядів.

Навіщо створюють такі фейки?

Російська пропаганда цілеспрямовано розповсюджує подібні новини, щоб:

Дискредитувати Україну в очах міжнародної спільноти.

в очах міжнародної спільноти. Підживлювати думки, що фінансова допомога Україні витрачається не за призначенням.

Зміцнювати наративи про “розкішне життя” українських лідерів на тлі війни.

Інші приклади фейків

Подібні маніпуляції з’являлися раніше:

У 2024 році поширювали неправдиву новину, що Олена Зеленська придбала автомобіль Bugatti за $4,8 мільйона .

. У 2023 році пропагандисти стверджували, що Зеленський купив нову яхту за кошти західних платників податків.

Обидві новини були спростовані фактчекерами, однак у соціальних мережах вони викликали хвилю обговорень, особливо серед користувачів із США, які закликали припинити фінансову допомогу Україні.

Чому фейки “працюють”?

Більшість читачів не має доступу до перевірених джерел, наприклад:

Як перевірити власника нерухомості в іншій країні.

Де знайти реєстри яхт чи інших дорогих покупок.

Пропагандисти успішно використовують складність перевірки фактів, щоб посіяти сумніви та поширювати свої наративи.

Висновок

Фейкові новини, як-от “маєток Зеленських в Італії”, — це спланована інформаційна кампанія, спрямована на підрив довіри до України та її лідерів. Варто завжди перевіряти джерела інформації та бути пильними до маніпуляцій, які мають на меті послабити міжнародну підтримку нашої країни.

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