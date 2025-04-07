Легенда “Роми” Франческо Тотті відвідав Росію разом із сином, попри політичні протести та заклики скасувати поїздку

Колишній капітан “Роми” Франческо Тотті прибув до Москви разом із сином Крістіаном, незважаючи на численні застереження і заклики бойкотувати Росію через триваючу війну в Україні. Його запросили як почесного гостя на спортивну церемонію International RB Award, яка відбулася у московському Палаці гімнастики.

Франческо Тотті отримав шестизначний гонорар

За даними російського видання Ведомости, Тотті уклав контракт на суму з шістьма нулями в євро. Організатори, зокрема генеральний директор спонсора вечора Bookmaker Rating Аскер Тхаліджоков, підтвердили, що сума суттєва, хоча подробиць не розголошують.

На тлі війни в Україні поїздка Тотті в Росію викликала хвилю обурення у соціальних мережах та серед політиків. У Москві вже кілька тижнів висить реклама заходу з гаслом “Король Тотті”, що лише підсилило реакцію громадськості.

Читайте також: Легендарний італійський футболіст анонсував поїздку до Росії

Політична критика — і реакція Тотті

Представник партії “+Європа” Андреа Массароні розкритикував рішення футболіста, закликавши його “залишитися на правильному боці історії” та не легітимізувати російський режим, який “розпалює війну, викрадає дітей, саджає в тюрми опозиціонерів і принижує європейські цінності”.

Водночас віцепрезидент італійського Сенату Мауріціо Гаспаррі заступився за Тотті: “Його візит — не політичний жест, а бізнес”.

Сам Франческо Тотті у відповідь заявив, що не займається політикою:

“Я не політик і не дипломат. Я — людина спорту, яка просуває його цінності у світі. Раніше — як гравець, зараз — у новій ролі. Я готовий поїхати і до Києва, якщо запросять, із тією ж метою — говорити про спорт”.