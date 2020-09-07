Хворого на коронавірус Берлусконі госпіталізували в Мілані

Колишнього італійського прем’єр-міністра Сільвіо Берлусконі, в якого 2 вересня виявили коронавірусну інфекцію, госпіталізовано у лікарні в Мілані.

83-річного експрем’єра госпіталізували для обстеження після того, як він отримав позитивний тест COVID-19. Повідомляють, що стан здоров’я Берлусконі не викликає занепокоєння.

“Госпіталізація відбулася близько півночі вчора. Як вдалося дізнатися, політик має деякі симптоми, пов’язані з коронавірусом, які вимагають дослідження. У домашній ізоляції в Аркорі він із середи, після позитивного тесту на ковід. Учора лідер Forza Italia виступив по телефону на партійній конференції в Генуї, пояснивши, що йому “цілком добре”, що він більше не має лихоманки та болю”, – повідомляє італійське агентство.

Однак через кілька годин було ухвалене рішення про госпіталізацію Берлусконі.

Нагадаємо, колишня прем’єр-міністр України, лідерка партії “Батьківщина” Юлія Тимошенко, яка захворіла на коронавірус, 2 вересня розповіла про своє самопочуття. Нардеп заявила, що кризовий стан удалося пережити.

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