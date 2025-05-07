У Ватикані стартував Конклав 2025 року — процес обрання нового Папи Римського після смерті Папи Франциска. 133 кардинали-електори зібралися в Сикстинській капелі, щоб визначити 267-го Понтифіка в історії Католицької Церкви. Сотні журналістів і десятки тисяч паломників з усього світу стежили за першою фуматою. Ввечері 6 травня з димаря піднявся чорний дим — Папу поки не обрано.

Ватикан, 6 травня 2025 року — У Ватикані стартував історичний процес обрання нового Папи Римського — вже 267-го у майже двотисячолітній історії Католицької Церкви. Після смерті Папи Франциска 133 кардинали-електори зібралися в Сикстинській капелі, щоб виконати одне з найвідповідальніших завдань свого служіння — обрати нового єпископа Риму.

Перший день Конклаву розпочався з урочистої меси Pro eligendo Romano Pontifice («за обрання Римського Понтифіка»), яку очолив декан Колегії кардиналів. Після обіду кардинали вирушили з Дому Святої Марти — офіційного місця їхнього перебування — до Капели Павла VI, звідки, під спів давнього гімну Veni Creator Spiritus, увійшли в Сикстинську капелу. Церемонія символізує заклик Святого Духа допомогти у виборі нового наступника святого Петра.

О 16:30 пролунала традиційна фраза «Extra omnes!» («Усім вийти!»), після чого двері капели були зачинені — Конклав офіційно розпочався.

Для обрання нового Понтифіка необхідно щонайменше 89 голосів — це дві третини від складу Колегії. Такий високий кворум робить процес непростим, а результати першого голосування це лише підтвердили.

На площі Святого Петра зібралося близько 45 тисяч прочан, журналістів і паломників. Із 19:00 усі стежили за димарем Сикстинської капели, в очікуванні першої «фумати» — диму, що сповіщає про результат голосування.

Очікування затяглося майже на три години. У натовпі зростала напруга: люди аплодували, намагаючись підтримати кардиналів, а деякі навіть почали сумніватися, чи буде голосування цього дня. І лише о 21:00 з димаря піднявся дим — чорного кольору. Це означає, що нового Папу ще не обрано.

Конклав триватиме доти, доки дим над Ватиканом не стане білим. Церква та віряни в усьому світі очікують на ім’я нового Понтифіка.

Маріанна Сороневич

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