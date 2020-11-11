Чарівний аромат і смак. Три моїх улюблених страви італійської кухні

Італійська кухня давно завоювала любов українців, і мою також. Сьогодні пропоную вам рецепти трьох моїх найулюбленіших страв — ситної лазаньї, ризото з шампанським і легкого тирамісу.

Лазанья

Обожнюю її готувати! Для сімейного обіду або вечері – це просто ідеальна страва, особливо восени. Пасту можна приготувати самостійно, але легше, звичайно ж, купити готову. Ну а далі – приготувати два соуси, «зібрати» страву та насолоджуватися італійською лазаньєю на своїй українській кухні.

Інгредієнти:

Упаковка готової пасти для лазаньї

Для соусу бешамель:

100 г вершкового масла

3 ст. ложки борошна

1 л молока

200 г твердого сиру (я використовую гауду, горгондзолу, чеддер)

Мускатний горіх

Сіль

Соус болоньєзе — рецепт приготування ви знайдете тут.

Фото: надано автором

Приготування:

Для соусу бешамель розтопіть вершкове масло в сотейнику або каструлі. Додайте борошно й обсмажте, постійно помішуючи, протягом декількох хвилин.

Влийте молоко і, помішуючи вінчиком, доведіть соус до загусання.

Додайте тертий сир, дрібку мускатного горіха і посоліть за смаком (якщо використовуєте не надто солоний сир).

У форму для випікання налийте трохи соусу бешамель. Викладіть кілька листків пасти (в один шар, кількість листків залежить від розміру форми), а потім — соус болоньєзе. Повторіть так кілька разів, чергуючи пасту і болоньєзе, але не більше п’яти шарів. У кінці залийте соусом бешамель і поставте в духовку. Випікайте протягом 30 хвилин за температури 170 градусів.

Ризото з шампанським

От здавалося б — просто рис, трохи цибулі, пармезан і вершкове масло. Все настільки просто. Але достатньо додати зовсім небагато просекко або шампанського — і страва набуває абсолютно чарівного аромату та смаку. Обов’язково спробуйте.

Інгредієнти:

100 г рису арборіо

1 маленька цибулина

300 мл води

50 мл просекко або шампанського

40 г пармезану

50 г вершкового масла

Оливкова олія

Сіль

Фото: надано автором

Приготування:

На оливковій олії обсмажте нарізану тонкими півкільцями цибулю. Додайте рис і обсмажте, помішуючи, поки він не стане злегка «скляним».

Влийте просекко і дайте йому випаруватися.

Поступово вливайте порціями воду, не припиняючи помішувати рис.

За кілька хвилин до готовності додайте вершкове масло і тертий пармезан.

Апельсиновий тирамісу

Часто готую цей десерт, коли в гості приходять друзі. Один великий тирамісу на всю компанію! Але якщо хочете, щоб подача виглядала вишукано, використовуйте індивідуальні креманки або красиві склянки.

Інгредієнти:

20 перепелиних жовтків

1 кг крем-сиру

1 апельсин

Кілька крапель апельсинової есенції

400−500 г цукру

300 г печива савоярді

400 мл міцної кави

150 мл лікеру «Амаретто»

100 г темного какао

Фото: надано автором

Приготування:

Жовтки збийте з цукром у білу піну. Додайте крем-сир і ще раз збийте, щоб крем став густим. Додайте есенцію та трохи м’якоті апельсина.

До кави додайте лікер і трохи апельсинової цедри. Змочіть у цьому печиво, але так, щоб воно не дуже розмокло.

У ролі ємності для десерту можна використовувати одну велику форму або кілька склянок. Викладіть декількома шарами печиво і крем. Зверху щедро посипте какао і поставте на кілька годин у холодильник, щоб десерт настоявся.