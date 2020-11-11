Чарівний аромат і смак. Три моїх улюблених страви італійської кухні

Італійська кухня давно завоювала любов українців, і мою також. Сьогодні пропоную вам рецепти трьох моїх найулюбленіших страв — ситної лазаньї, ризото з шампанським і легкого тирамісу.
Лазанья
Обожнюю її готувати! Для сімейного обіду або вечері – це просто ідеальна страва, особливо восени. Пасту можна приготувати самостійно, але легше, звичайно ж, купити готову. Ну а далі – приготувати два соуси, «зібрати» страву та насолоджуватися італійською лазаньєю на своїй українській кухні.
Інгредієнти:
Упаковка готової пасти для лазаньї
Для соусу бешамель:
- 100 г вершкового масла
- 3 ст. ложки борошна
- 1 л молока
- 200 г твердого сиру (я використовую гауду, горгондзолу, чеддер)
- Мускатний горіх
- Сіль
Соус болоньєзе — рецепт приготування ви знайдете тут.
Фото: надано автором
Приготування:
Для соусу бешамель розтопіть вершкове масло в сотейнику або каструлі. Додайте борошно й обсмажте, постійно помішуючи, протягом декількох хвилин.
Влийте молоко і, помішуючи вінчиком, доведіть соус до загусання.
Додайте тертий сир, дрібку мускатного горіха і посоліть за смаком (якщо використовуєте не надто солоний сир).
У форму для випікання налийте трохи соусу бешамель. Викладіть кілька листків пасти (в один шар, кількість листків залежить від розміру форми), а потім — соус болоньєзе. Повторіть так кілька разів, чергуючи пасту і болоньєзе, але не більше п’яти шарів. У кінці залийте соусом бешамель і поставте в духовку. Випікайте протягом 30 хвилин за температури 170 градусів.
Ризото з шампанським
От здавалося б — просто рис, трохи цибулі, пармезан і вершкове масло. Все настільки просто. Але достатньо додати зовсім небагато просекко або шампанського — і страва набуває абсолютно чарівного аромату та смаку. Обов’язково спробуйте.
Інгредієнти:
- 100 г рису арборіо
- 1 маленька цибулина
- 300 мл води
- 50 мл просекко або шампанського
- 40 г пармезану
- 50 г вершкового масла
- Оливкова олія
- Сіль
Фото: надано автором
Приготування:
На оливковій олії обсмажте нарізану тонкими півкільцями цибулю. Додайте рис і обсмажте, помішуючи, поки він не стане злегка «скляним».
Влийте просекко і дайте йому випаруватися.
Поступово вливайте порціями воду, не припиняючи помішувати рис.
За кілька хвилин до готовності додайте вершкове масло і тертий пармезан.
Апельсиновий тирамісу
Часто готую цей десерт, коли в гості приходять друзі. Один великий тирамісу на всю компанію! Але якщо хочете, щоб подача виглядала вишукано, використовуйте індивідуальні креманки або красиві склянки.
Інгредієнти:
- 20 перепелиних жовтків
- 1 кг крем-сиру
- 1 апельсин
- Кілька крапель апельсинової есенції
- 400−500 г цукру
- 300 г печива савоярді
- 400 мл міцної кави
- 150 мл лікеру «Амаретто»
- 100 г темного какао
Фото: надано автором
Приготування:
Жовтки збийте з цукром у білу піну. Додайте крем-сир і ще раз збийте, щоб крем став густим. Додайте есенцію та трохи м’якоті апельсина.
До кави додайте лікер і трохи апельсинової цедри. Змочіть у цьому печиво, але так, щоб воно не дуже розмокло.
У ролі ємності для десерту можна використовувати одну велику форму або кілька склянок. Викладіть декількома шарами печиво і крем. Зверху щедро посипте какао і поставте на кілька годин у холодильник, щоб десерт настоявся.