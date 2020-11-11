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Чарівний аромат і смак. Три моїх улюблених страви італійської кухні

Італійська кухня давно завоювала любов українців, і мою також. Сьогодні пропоную вам рецепти трьох моїх найулюбленіших страв — ситної лазаньї, ризото з шампанським і легкого тирамісу.

Лазанья

Обожнюю її готувати! Для сімейного обіду або вечері – це просто ідеальна страва, особливо восени. Пасту можна приготувати самостійно, але легше, звичайно ж, купити готову. Ну а далі – приготувати два соуси, «зібрати» страву та насолоджуватися італійською лазаньєю на своїй українській кухні.

Інгредієнти:

Упаковка готової пасти для лазаньї

Для соусу бешамель:

  • 100 г вершкового масла
  • 3 ст. ложки борошна
  • 1 л молока
  • 200 г твердого сиру (я використовую гауду, горгондзолу, чеддер)
  • Мускатний горіх
  • Сіль

Соус болоньєзе — рецепт приготування ви знайдете тут.

Фото: надано автором

Приготування:

Для соусу бешамель розтопіть вершкове масло в сотейнику або каструлі. Додайте борошно й обсмажте, постійно помішуючи, протягом декількох хвилин.

Влийте молоко і, помішуючи вінчиком, доведіть соус до загусання.

Додайте тертий сир, дрібку мускатного горіха і посоліть за смаком (якщо використовуєте не надто солоний сир).

У форму для випікання налийте трохи соусу бешамель. Викладіть кілька листків пасти (в один шар, кількість листків залежить від розміру форми), а потім — соус болоньєзе. Повторіть так кілька разів, чергуючи пасту і болоньєзе, але не більше п’яти шарів. У кінці залийте соусом бешамель і поставте в духовку. Випікайте протягом 30 хвилин за температури 170 градусів.

Ризото з шампанським

От здавалося б — просто рис, трохи цибулі, пармезан і вершкове масло. Все настільки просто. Але достатньо додати зовсім небагато просекко або шампанського — і страва набуває абсолютно чарівного аромату та смаку. Обов’язково спробуйте.

Інгредієнти:

  • 100 г рису арборіо
  • 1 маленька цибулина
  • 300 мл води
  • 50 мл просекко або шампанського
  • 40 г пармезану
  • 50 г вершкового масла
  • Оливкова олія
  • Сіль

Фото: надано автором

Приготування:

На оливковій олії обсмажте нарізану тонкими півкільцями цибулю. Додайте рис і обсмажте, помішуючи, поки він не стане злегка «скляним».

Влийте просекко і дайте йому випаруватися.

Поступово вливайте порціями воду, не припиняючи помішувати рис.

За кілька хвилин до готовності додайте вершкове масло і тертий пармезан.

Апельсиновий тирамісу

Часто готую цей десерт, коли в гості приходять друзі. Один великий тирамісу на всю компанію! Але якщо хочете, щоб подача виглядала вишукано, використовуйте індивідуальні креманки або красиві склянки.

Інгредієнти:

  • 20 перепелиних жовтків
  • 1 кг крем-сиру
  • 1 апельсин
  • Кілька крапель апельсинової есенції
  • 400−500 г цукру
  • 300 г печива савоярді
  • 400 мл міцної кави
  • 150 мл лікеру «Амаретто»
  • 100 г темного какао

Фото: надано автором

Приготування:

Жовтки збийте з цукром у білу піну. Додайте крем-сир і ще раз збийте, щоб крем став густим. Додайте есенцію та трохи м’якоті апельсина.

До кави додайте лікер і трохи апельсинової цедри. Змочіть у цьому печиво, але так, щоб воно не дуже розмокло.

У ролі ємності для десерту можна використовувати одну велику форму або кілька склянок. Викладіть декількома шарами печиво і крем. Зверху щедро посипте какао і поставте на кілька годин у холодильник, щоб десерт настоявся.

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