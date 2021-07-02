Частину квитків на матч Україна – Англія анулювали. Їх викупили українці

Частина квитків на матч 1/4 фіналу чемпіонату Європи Україна – Англія анульована за ініціативою департаменту громадської безпеки міністерства внутрішніх справ Італії.

. Рішення підтримав УЄФА, інформує сайт уряду Італії. Так, анульовані квитки, куплені жителями Великобританії після 28 червня.

Зустріч України з Англією відбудеться в Римі, однак МВС Італії вирішило обмежити доступ на стадіон з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції та дотримання чинних антиковідних правил.

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Для жителів Великобританії і людей, які прилетіли на матч транзитом через Туманний Альбіон, також буде діяти правило п’ятиденного карантину.

Матч між збірними України та Англії відбудеться третього липня в Римі. Нагадаємо, в 1/8 фіналу збірна України обіграла Швецію з рахунком 2:1 в додатковий час.

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