Через лісові пожежі на Сицилії закрили аеропорт Палермо

Пожежа, що виникла в горах на Сицилії навколо аеропорту Палермо Фальконе-Борселіно, досягла периметра летовища, яке вирішили тимчасово закрити до 11 години ранку.

Про це, як пише “Європейська правда”, повідомляє ANSA.

Пожежні бригади працюють над тим, щоб загасити полум’я. Наразі скасовано вісім авіарейсів.

Пожежі, які вже кілька годин охоплюють район Інсерра в Палермо, загрожують лікарні Червелло. Пожежники займаються гасінням з минулої ночі.

Полум’я також охопило автомагістраль Палермо – Мазара-дель-Валло.

Південь Італії вже кілька тижнів потерпає від екстремальної спеки. У понеділок у Палермо було зафіксовано рекордні 47 градусів за Цельсієм.

На сусідньому острові Сардинія було на один градус тепліше. Метеостанція в Джерзу зафіксувала 48 градусів о 17:00 – найвищу температуру липня за всю історію спостережень.

У Палермо створено муніципальний центр з надзвичайних ситуацій через пожежі, що охопили пагорби навколо сицилійської столиці. Пожежі вирують, зокрема, на горі Капо Галло, мисі, з якого відкривається краєвид на приморський курорт Монделло, та на пагорбі Беллолампо, де горить один з резервуарів міського сміттєзвалища з отруйними випарами.

Мешканці кількох будинків у районі Піццо Селла та приморського селища залишили їх через загрозу полум’я або через непридатне для дихання повітря. Органи цивільного захисту закликають не виходити з дому через небезпеку отруєння діоксином.

Нагадаємо, через аномальну спеку в останні тижні лісові пожежі спалахували в кількох країнах Європи.

У неділю, 23 липня, велика пожежа почалася в північній частині популярного серед туристів острова Корфу в Греції.

23 липня у Греції зафіксували температурний рекорд, коли повітря прогрілось до понад 46 градусів за Цельсієм.

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