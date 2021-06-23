Через моторошний вибух на дорозі в Італії загинули двоє людей

На дорозі в Італії після аварії загорівся танкер. В результаті події стався моторошний вибух у якому загинули двоє водіїв.

Чорний дим від палаючих автомобілів поширюється по трасі A1, відомій як “Автомагістраль Сонця”.

Вибух на дорозі в Італії

Як пише видання Mirror, катастрофа сталася на дорозі в Італії 22 червня, недалеко від Фьоренцуола д’Арда в П’яченці, близько 10:40 ранку.

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Повідомляється, що в результаті події загорівся танкер, що перевозив бензин. Також згоріли легковий автомобіль та вантажівка. Шосе закрили в обох напрямках для порятунку і безпеки району, утворювалися черги і уповільнення.

Двоє постраждалих в аварії – водії вантажівки і цистерни. В легковій автівці перебували дві жительки Німеччини, яким вдалося вчасно врятуватися, до того, як машина спалахнула. На місці подій працюють 118 рятувальників.

Ця траса – одна з найжвавіших в Італії, вона з’єднує одразу кілька великих міст – Мілан, Болонью, Флоренцію, Рим та Неаполь.

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