Чи дозволено влаштовувати пікніки в парках Італії під час карантину

Пікніки в парках Італії під час пандемії коронавірусу, можуть дорого коштувати.

Багато українок, які працюють в Італії доглядальницями чи домашніми працівницями, у свій вихідний у неділю та четвер, проводять час у скверах та зелених насадженнях італійських міст.

Ця інформація саме для них.

Карантинні обмеження, пов’язані із епідемією коронавірусу в Італії, забороняють скупчення людей. Тому, нагода провести час із подругами у парку, може коштувати дорого.

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ПОСИЛЕННЯ КАРАНТИННИХ ПРАВИЛ

Із 15 березня 2021 більшість регіонів Італії перейшли у червону зону підвищеної небезпеки зараження коронавірусом.У них діють посилені обмеження поведінки у громадських місцях.

Можна передбачити, що поточний поділ на ковід-зони зберігатиметься щонайменше протягом 2-3 тижні.

Адже щоб перейти із червоної у помаранчеву зону, показник заразності Rt по регіоні повинен бути меншим за одиницю протягом двох тижнів.

Ось що треба знати, щоб уникнути адміністративного покарання.

ПРОГУЛЯНКИ І СПОРТ

Навесні минулого року, під час загального локдауну в Італії, було заборонено виходити із дому навіть для невеликої прогулянки.

Зараз пішохідні прогулянки по вулицях та парках дозволено, навіть у червоних зонах.Обов’язковим є дотримання соціальної дистанції (щонайменше 1 метр) між людьми з якими ви не проживаєте разом та носіння масок.

Проте, не варто значно віддалятися від місця проживання.В червоних зонах дозволено індивідуальну спортивну діяльність (наприклад біг).

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Пікніки в парках Італії

По усій Італії прогулянки у парках, віллах та скверах дозволяються.

Винятком є випадки, коли місцеві органи влади видали додаткові постанови, які посилюють заходи, прийняті центральною владою.

Зазвичай, у місцях де прогулянки заборонено, входи у парках закрито, чи перетягнуто стрічкою, а також вивішено відповідні оголошення.

Заборонено збиратися великими групами та влаштовувати пікніки в парках Італії із людьми з якими ви не проживаєте разом. Дозволено прогулянки та ігри на майданчиках дітей у супроводі батьків.

АВТОСЕРТИФІКАТ

У червоних зонах ви повинні мати із собою автосертифікат (його бланк ви можете заповнити у разі перевірки).

ПОКАРАННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ КАРАНТИННИХ ПРАВИЛ

Сума адміністративного покарання за порушення карантинних правил в Італії складає 400€, які зменшуються на 30% (280€), якщо штраф оплачено протягом 5 днів.

Запрошую слідкувати за публікаціями на моїй сторінці, де висвітлюється інформація про карантинні правила, щоб не повторити гіркого досвіду наших співвітчизниць, які втратили тяжко зароблені гроші.

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