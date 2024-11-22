Чортків і Караваджо: новий рівень партнерства

У 2024 році українське місто Чортків уклало угоду про побратимство з італійським містом Караваджо (провінція Бергамо). Це вже десята країна та тринадцяте закордонне місто, з яким Чортків встановив партнерські відносини.
Напрямки співпраці:
- Реабілітація ветеранів війни: Караваджо допоможе створити реабілітаційне відділення у Чортківській міській лікарні.
- Енергетичні проєкти: Партнери шукатимуть фінансування для встановлення сонячної електростанції для пологового відділення.
- Допомога дітям: Італійська громада прийматиме дітей із Чорткова на відпочинок у 2025 році.
Ця співпраця не лише зміцнює міжнародні зв’язки, але й сприяє реалізації важливих соціальних і медичних проєктів для громади Чорткова.
Найважливіші новини для українців в Італії у соцмережах Facebook, Instagram і Телеграм.
Натисніть, щоб оцінити цю статтю!
[Усього: 0 Середній: 0]