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Чортків і Караваджо: новий рівень партнерства

У 2024 році українське місто Чортків уклало угоду про побратимство з італійським містом Караваджо (провінція Бергамо). Це вже десята країна та тринадцяте закордонне місто, з яким Чортків встановив партнерські відносини.

Напрямки співпраці:

  1. Реабілітація ветеранів війни: Караваджо допоможе створити реабілітаційне відділення у Чортківській міській лікарні.
  2. Енергетичні проєкти: Партнери шукатимуть фінансування для встановлення сонячної електростанції для пологового відділення.
  3. Допомога дітям: Італійська громада прийматиме дітей із Чорткова на відпочинок у 2025 році.

Ця співпраця не лише зміцнює міжнародні зв’язки, але й сприяє реалізації важливих соціальних і медичних проєктів для громади Чорткова.

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