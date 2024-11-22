Чортків і Караваджо: новий рівень партнерства

У 2024 році українське місто Чортків уклало угоду про побратимство з італійським містом Караваджо (провінція Бергамо). Це вже десята країна та тринадцяте закордонне місто, з яким Чортків встановив партнерські відносини.

Напрямки співпраці:

Реабілітація ветеранів війни: Караваджо допоможе створити реабілітаційне відділення у Чортківській міській лікарні. Енергетичні проєкти: Партнери шукатимуть фінансування для встановлення сонячної електростанції для пологового відділення. Допомога дітям: Італійська громада прийматиме дітей із Чорткова на відпочинок у 2025 році.

Ця співпраця не лише зміцнює міжнародні зв’язки, але й сприяє реалізації важливих соціальних і медичних проєктів для громади Чорткова.

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