Швидше, ніж очікувалося: в Італії вакцину від коронавірусу отримали понад 1 000 000 людей

Станом на 18 січня, в Італії вакцину від коронавірусу COVID-19 отримали понад 1.153.501 тисяч людей. До кінця 2021 року в Італії щеплення зможуть отримати 50 мільйонів громадян.

Про це повідомляє Спеціалізований інформаційний сайт італійського уряду.

За даними видання, темпи вакцинації від коронавірусу в Італії є швидшими, аніж очікувалося.

Зокрема, перші вакцину від коронавірусу вже отримали пенсіонери, старші 80 років. Раніше очікувалося, що їх почнуть вакцинувати в лютому, оскільки спершу ін’єкції надавали лікарям, медсестрам та іншим представникам сфери охорони здоров’я.

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За словами спеціального уповноваженого уряду з боротьби з пандемією коронавірусу Доменіко Аркурі, якщо в січні ЄС схвалить екстрене використання третьої вакцини від COVID-19, то вже до кінця 2021 року в Італії з населенням 60 мільйонів щеплення зможуть отримати 50 мільйонів людей.

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У січні європейські країни почали отримувати перші дози американської вакцини Moderna. Напередодні також схвалили використання препарату компаній BioNTech та Pfizer. Європейського дозволу нині чекає ще оксфордська вакцина фірми AstraZeneca, щеплення якою вже успішно проводять у Великій Британії.

Нагадуємо, уряд Італії подовжив надзвичайний стан до 30 квітня.

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