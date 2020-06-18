“Щоденні дані повернулися до зростання” — в Італії після послаблення карантину новий спалах COVID-19

15 червня в країні набув чинності фінішний пакет послаблень.

В Італії після поступового пом’якшення карантинних обмежень зафіксували новий спалах коронавірусу. Вчора кількість нових інфікованих за добу дорівнювала 210 випадкам, та вже сьогодні зареєстровано 329 заражених. Про це повідомляє агентство ANSA.

“Щоденні дані щодо поширення коронавірусної хвороби в Італії повернулися до зростання, зі збільшенням в 329 випадків в порівнянні з вчорашнім днем, за минулу добу зростання склало 210 випадків”, – йдеться в повідомленні.

Також збільшилася кількість нових жертв за добу: якщо вчора таких було 34, то сьогодні вже 43. Загальне число летальних випадків в країні зросло до 34 448 осіб. Усього одужали і виписалися з лікарень до 179 455 осіб.

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Нагадаємо, 3 червня Італія відкриває кордони для туристів, які є громадянами країн Євросоюзу та Шенгенської зони. Тепер вони зможуть в’їжджати в країну без необхідності проходження 14-денного карантину.

Раніше прем’єр-міністр Джузеппе Конте заявив, що поступове повернення до нормального життя попередить другу хвилю COVID-19 в Італії.

4 травня в країні запустили громадський транспорт, почали працювати деякі компанії і заводи. Також в країні відкрили парки для прогулянок, ресторани працюють в режимі “на виніс”.

15 червня в країні набув чинності фінішний пакет послаблень.

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