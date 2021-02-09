Що дозволено, а що – ні у помаранчевій ковід-зоні в Італії

Ось які регіони перебувають у помаранчевій ковід-зоні в Італії до 14 лютого та правила соціальної поведінки, які діють у ній.
Щотижня, на основі статистики поширення коронавірусу, в Італії переглядаються кольори безпеки та правила соціальної поведінки у ковід-зонах.
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Які регіони належать до помаранчевої ковід-зони
На основі статистики поширення коронавірусу, у помаранчевій ковід-зоні опинилися регіони: Puglia, Sicilia, Umbria.
Загальні правила для усіх ковід-зон
Спільними для усіх зон є носіння захисних масок як у приміщенні, так і на відкритому повірті, дотримання соціальної дистанції та комендантська година, починаючи із 22.00.
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Правила соціальної поведінки у помаранчевій ковід-зоні
Ось карантинні правила, які діють у помаранчевій ковід-зоні Італії.
Магазини – відкриті
Бари і ресторани – відкриті до 18 години, на виніс або із доставкою на дім до 22 години.
Перукарі і центри краси – відкриті
Відвідини друзів – до друзів можна у межах вашої комуни. В одному автомобілі дозволено проїзд двох дорослих та дітей до 14 років.
Відвідини родичів – дозволено відвідувати родичі, у термінових випадках – кілька разів на день. В одному автомобілі дозволено проїзд двох дорослих та дітей до 14 років.
Прогулянки та спорт – дозволені в межах вашої комуни. Закриті спортзали і басейни, відкриті спортивні центри.
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