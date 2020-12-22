В Італії вводять жорсткий локдаун на Новий рік та Різдво, щоб стримати зростання кількості хворих на коронавірус.

Про це інформує BBC.

Нові обмеженн будуть діяти по всій Італії з 24 по 27 грудня, з 31 грудня по 3 січня і з 5 по 6 січня.

Варто зазначити що, всі магазини, які не торгують товарами для задоволення щоденних потреб, а також ресторани і бари мають бути зачинені. Переміщення людей з одного регіону в інший також забороняється.

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Винятків не передбачено навіть для тих, хто має два місця проживання. Залишати свої будинки дозволяється лише в обмежених випадках.

У цей період люди можуть виходити з дому тільки по роботі, в разі потреби і за станом здоров’я.

Люди з кожного домогосподарства можуть виходити на вулицю якнайменше. Винятки з усіх встановлених обмежень можуть обґрунтовуватися лише роботою або станом здоров’я.

Урядом передбачено деяке послаблення обмежень із 28 до 30 грудня, а також 4 січня. У ці дні будуть відчинені магазини, а також дозволено переміщення людей без зазначення причин.

Правила дозволять людям приймати вдома максимум двох гостей, не рахуючи дітей молодше 14 років. Комендантська година діятиме з 22:00 до 05:00.

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Прем’єр-міністр Джузеппе Конте сказав, що правила були розроблені, щоб “дозволити мінімальну соціалізацію, яка підходить для цього періоду”.

Він сказав, що поліція не буде перевіряти дотримання правил в приватних приміщеннях, але закликав італійців діяти відповідально.

“Наші експерти серйозно побоювалися, що в період Різдва кількість справ різко зросте … Тому ми повинні були діяти”, – сказав прем’єр.

Для українських заробітчан жорсткий локдаун в Італії завдасть суттєвих неприємностей.

Найбільше постраждають, ті українці які працююють нелегально, адже навіть щоб вийти з дому треба мати документ, що ви дійсно їдете або йдете на роботу. У разі відсутності таких документів поліція накладатиме великі штрафи.

Також постаждають українці, які працюють легально у сфері обсуговування, адже більшість цих закладів на час локдауну закривається.

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