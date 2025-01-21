Ювілейний рік 2025 у Римі стане головною подією для Католицької церкви та туристів. Очікується понад 30 мільйонів прочан. Дізнайтеся, що вас чекає та як уникнути незручностей під час подорожі.

Що таке Ювілейний рік та чому він важливий

24 грудня 2024 року в Ватикані, розташованому в Римі, стартував Ювілейний рік 2025, який є визначною подією для Католицької церкви. Цьогорічна тема – “Прочани надії”, а захід проводять уже 27-й раз.

Коротка історія Ювілейного року:

Уперше відзначили у 1300 році за рішенням Папи Боніфація VIII.

Спочатку свято проводили кожні 100 років, пізніше – раз на 50 років, а з 1470 року – раз на 25 років.

Особливість Ювілейного року полягає в можливості отримати повну індульгенцію – прощення гріхів – для себе або для покійних. Очікується, що до Ватикану з цієї нагоди прибудуть понад 30 мільйонів прочан. Завершення події заплановано на 6 січня 2026 року.

Чи варто їхати до Риму у 2025 році?

Рим готується до небувалого напливу туристів. У 2023–2024 роках у місті проводили масштабну реконструкцію пам’яток та інфраструктури. Тому у 2025 році гості зможуть побачити оновлений Рим – чистий, відремонтований та прикрашений.

Що слід врахувати туристам:

Натовпи туристів: Рим і так потерпає від перевантаженості у високий сезон, а в Ювілейний рік кількість туристів і прочан досягне рекордного рівня. Черги до визначних пам’яток: Біля популярних локацій можна зіткнутися з тривалими чергами та скупченнями людей. Дефіцит житла та високі ціни: Через великий попит вартість проживання у Римі може суттєво зрости.

Як підготуватися до подорожі в Ювілейний рік 2025

Бронюйте житло заздалегідь. Це допоможе знайти вигідні пропозиції й уникнути проблем із поселенням.

Це допоможе знайти вигідні пропозиції й уникнути проблем із поселенням. Плануйте маршрути: відвідуйте популярні пам’ятки вранці або ввечері, щоб уникнути пікових годин.

відвідуйте популярні пам’ятки вранці або ввечері, щоб уникнути пікових годин. Користуйтеся послугами гідів: це допоможе заощадити час у чергах і отримати максимум від екскурсій.

це допоможе заощадити час у чергах і отримати максимум від екскурсій. Розгляньте менш популярні локації: вони також можуть здивувати своєю красою та історією.

💬 Ваші думки? Чи готові ви відвідати Рим у 2025 році, незважаючи на наплив туристів?