ЮНЕСКО оголосило італійський оперний спів нематеріальною культурною спадщиною людства

Культурна агенція ООН описала італійську оперу як «фізіологічно контрольований спосіб співу, який посилює силу голосу в акустичних приміщеннях, таких як амфітеатри та церкви».

Зазначається, що мистецтво є «засобом вільного самовираження та діалогу між поколіннями».

«Це офіційне підтвердження того, що ми вже знали: оперний спів — це світова досконалість», — заявив міністр культури Італії Дженнаро Санджуліано.

Також після рішення ЮНЕСКО він оприлюднив уривок з італійською оперою.

Італійська опера розвивалася наприкінці 1500-х і на початку 1600-х років у Флоренції при дворі родини Медічі. Першим великим композитором опери вважається італієць Клаудіо Монтеверді, що народився у 1567 році. Наразі в країні існує близько 60 оперних театрів — це світовий рекорд.

Також разом з оперним співом до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО включили перуанське севіче, бангладеський малюнок на рикші, узбецькі керамічні ремесла, плетіння повʼязок у Кот-д’Івуарі та кілька інших звичаїв і традицій.

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