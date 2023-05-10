Як дивитися і як голосувати на Eurovision-2023 в Італії

У Ліверпулі почався пісенний конкурс “Євробачення-2023”.

Він проходитиме у три вечори: два півфінали та фінал. Перші два заходи – у вівторок 9 та четвер 11 травня, протягом яких визначать двадцять країн-фіналістів.

ХТО ВИСТУПАТИМЕ ВІД УКРАЇНИ ТА ІТАЛІЇ

Україна, як – країна-переможниця минулого року та Італія, що входить до Великої п’ятірки, виступатимуть прямо у фіналі.

Він Італії на сцену вийде Марко Менгоньї із піснею переможницею національного конкурсу Санремо «Due vite».

Україну на Євробаченні-2023 представляє гурт TVORCHI з піснею “Heart Of Steel”. Гурт вийде на сцену Євробачення під 19-м номером.

ДЕ ДИВИТИСЯ ЄВРОБАЧЕННЯ-2023 В ІТАЛІЇ

Два півфінали Євробачення 2023 транслюватимуться на телеканалі Rai 2.

Фінальний вечір можна переглянути на першому національному телеканалі Rai 1.

Крім того, трансляція буде доступна на сайті RaiPlay.

Ведучими італійської версії всіх заходів будуть Габріеле Корсі та Мара Майонкі.

ЯК ГОЛОСУВАТИ НА “ЄВРОБАЧЕННІ-2023” З ІТАЛІЇ

Враховуючи що Україна виступатиме у фіналі, викладаю інформацію, що стосується цього вечора.

Проголосувати за 26 пісень у фіналі Євробачення 2023 (10, які пройшли відбір у півфіналах, і 6 країн, які пройшли попередній відбір) зможуть глядачі з усіх 37 країн-учасниць.

Вікно для голосування у фіналі відкриється після закінчення останнього виступу, приблизно на 40 хвилин.

Проголосувати з Італії можна за допомогою офіційного додатка “Євробачення”, або на сайті www.esc.vote, новій платформі для голосування на Євробаченні. Додаток і вебсайт автоматично повідомляють алгоритм голосування.

Крім того, голосувати можна телефоном та/або за допомогою текстових повідомлень SMS. Номери будуть повідомлені під час трансляції італійської версії концерту та на сайті esc.vote.

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