Як розширюватиметься застосування Green Pass в Італії

Green Pass в Італії стає обов’язковим для усіх працівників, та необхідним реквізитом для життя в італійському суспільстві.



GREEN PASS В ІТАЛІЇ УЖЕ В ДІЇ:

На релігійних та цивільних урочистостях;

У будинках перестарілих RSA;

В усіх закладах громадського харчування (в приміщенні);

На усіх шоу та виставах (у приміщенні);

У казино, бінго та залах ігрових автоматів;

Для участі у конкурсах на державну роботу;

На виставках-ярмарках та конференціях;

У тематичних та розважальних парках;

У лікарнях і медичних закладах;

У музеях та на культурних заходах (у приміщенні);

В басейнах, спортзалах, SPA (в приміщенні);

В уьому транспорті дальнього слідування;

В університетах та професійних училищах;

У школі (обов’язковий для усього персоналу);

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GREEN PASS ПОШИРЮЄТЬСЯ ІЗ 10 ЖОВТНЯ НА:

Фізичних осіб-підприємців (partite IVA);

Працівників кооперативів по прибиранню та благоустрою території навчальних закладів;

GREEN PASS ПОШИРЮЄТЬСЯ ІЗ 15 ЖОВТНЯ НА:

парламентарів і усх ешелонів влади;

домашніх працівників, доглядальниц та нянь;

усіх працівників в Італії;

Маріанна Сороневич

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