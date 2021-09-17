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Як розширюватиметься застосування Green Pass в Італії

Green Pass в Італії стає обов’язковим для усіх працівників, та необхідним реквізитом для життя в італійському суспільстві.

GREEN PASS В ІТАЛІЇ УЖЕ В ДІЇ:

  • На релігійних та цивільних урочистостях;
  • У будинках перестарілих RSA;
  • В усіх закладах громадського харчування (в приміщенні);
  • На усіх шоу та виставах (у приміщенні);
  • У казино, бінго та залах ігрових автоматів;
  • Для участі у конкурсах на державну роботу;
  • На виставках-ярмарках та конференціях;
  • У тематичних та розважальних парках;
  • У лікарнях і медичних закладах;
  • У музеях та на культурних заходах (у приміщенні);
  • В басейнах, спортзалах, SPA (в приміщенні);
  • В уьому транспорті дальнього слідування;
  • В університетах та професійних училищах;
  • У школі (обов’язковий для усього персоналу);

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GREEN PASS ПОШИРЮЄТЬСЯ ІЗ 10 ЖОВТНЯ НА:

  • Фізичних осіб-підприємців (partite IVA);
  • Працівників кооперативів по прибиранню та благоустрою території навчальних закладів;

GREEN PASS ПОШИРЮЄТЬСЯ ІЗ 15 ЖОВТНЯ НА:

  • парламентарів і усх ешелонів влади;
  • домашніх працівників, доглядальниц та нянь;
  • усіх працівників в Італії;

Маріанна Сороневич

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