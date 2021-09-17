Як розширюватиметься застосування Green Pass в Італії

Green Pass в Італії стає обов’язковим для усіх працівників, та необхідним реквізитом для життя в італійському суспільстві.
GREEN PASS В ІТАЛІЇ УЖЕ В ДІЇ:
- На релігійних та цивільних урочистостях;
- У будинках перестарілих RSA;
- В усіх закладах громадського харчування (в приміщенні);
- На усіх шоу та виставах (у приміщенні);
- У казино, бінго та залах ігрових автоматів;
- Для участі у конкурсах на державну роботу;
- На виставках-ярмарках та конференціях;
- У тематичних та розважальних парках;
- У лікарнях і медичних закладах;
- У музеях та на культурних заходах (у приміщенні);
- В басейнах, спортзалах, SPA (в приміщенні);
- В уьому транспорті дальнього слідування;
- В університетах та професійних училищах;
- У школі (обов’язковий для усього персоналу);
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GREEN PASS ПОШИРЮЄТЬСЯ ІЗ 10 ЖОВТНЯ НА:
- Фізичних осіб-підприємців (partite IVA);
- Працівників кооперативів по прибиранню та благоустрою території навчальних закладів;
GREEN PASS ПОШИРЮЄТЬСЯ ІЗ 15 ЖОВТНЯ НА:
- парламентарів і усх ешелонів влади;
- домашніх працівників, доглядальниц та нянь;
- усіх працівників в Італії;
Маріанна Сороневич
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