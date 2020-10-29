Як шахраї використовують банкомати і роблять дублікати карток

Шахраї встановлюють спеціальний пристрій, який зчитує дані карт і дозволяє виготовити дублікат та зняти кошти

Помітити скріммінг неозброєним поглядом практично неможливо. Контактуючи з картою, він зчитує і запам’ятовує її дані. Потім шахраям треба лише скопіювати їх і за допомогою іншого пристрою виготовити дублікат карти, зазначають на finance.ua

Щоб позбутися коштів, треба лише один раз скористатися банкоматом. Жодна з популярних порад “правильного” використання банкомату не може забезпечити повний захист.

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Одні кажуть, що варто користуватися тільки тими банкоматами, які розташовані в торгових центрах і магазинах.

Але при цьому більшість приладів знаходили саме в таких приміщеннях. Відносно корисна порада в такій ситуації – прикривати клавіатуру, коли набираєте пін-код.

Найчастіше в таких банкоматах встановлюють непомітну камеру, яка знімає всі ваші дії і за допомогою якої можна підглянути цифри.

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