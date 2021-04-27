Європейський союз протягом літа відкриється для в’їзду для туристів, щеплених вакцинами від коронавірусу, затвердженими Європейським агентством з лікарських засобів (EMA).

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє “Європейська правда” з посиланням на New York Times.

Зазначається, що швидкі темпи вакцинації в США та переговори між американською владою та Європейським союзом про те, як зробити сертифікати вакцинації прийнятними як доказ імунітету для туристів, дозволять Єврокомісії рекомендувати зміну політики, яка могла б забезпечити відновлення трансатлантичних подорожей для відпочинку.

У публікації не уточнюються деталі такого рішення, зокрема, у деяких цитатах президентки Єврокомісії йдеться про вакцинацію саме у США, а у інших – загалом про осіб, щеплених визнаними у ЄС вакцинами, без прив’язки до країни щеплення.

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“Наскільки я бачу, американці використовують вакцини, затверджені Європейським агентством з лікарських засобів. Це дасть можливість вільного пересування та подорожей до Європейського Союзу”, – сказала Урсула фон дер Ляєн.

“Оскільки очевидно одне: усі 27 держав-членів беззастережно приймуть усіх, хто щеплений вакцинами, схваленими EMA”, – додала вона. Агентство схвалило всі три вакцини, що використовуються в США, а саме Moderna, Pfizer/BioNTech та Johnson & Johnson.

Фон дер Ляєн не стала називати конкретних дат, коли саме можуть відкритися туристичні подорожі, або подробиці того, як це відбуватиметься. Але її коментарі – це твердження найвищого рівня про те, що чинні обмеження на поїздки повинні бути змінені на підставі сертифікатів про щеплення.

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Вона додала, що відновлення подорожей залежатиме “від епідеміологічної ситуації, але ситуація покращується у Сполучених Штатах, як, сподіваємось, покращується і в Європейському союзі”.

Дипломати з європейських туристичних країн, в основному на чолі з Грецією, тижнями доводили, що критерії блоку для визначення того, чи є країна “безпечним” походженням, що базується лише на низькому рівні випадків захворювання на Covid-19, швидко стають неактуальними, враховуючи хід вакцинаційних кампаній у США, Британії та деяких інших країнах.

Протягом декількох тижнів між представниками Європейського союзу та США тривають технічні дискусії щодо того, як практично та технологічно зробити сертифікати вакцин з кожного місця широкозастосовуваними, щоб громадяни могли використовувати їх для подорожей без обмежень.

Ці дискусії продовжуються, заявили чиновники в Брюсселі, і не виключено, що найближчим часом буде використано рішення, яке дозволить людям вільно подорожувати на основі сертифікату про щеплення.

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