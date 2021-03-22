Європейському Союзу не потрібна російська вакцина “Спутнік V” від COVID-19 і може домогтися імунітету на всьому континенті, використовуючи виробництво вакцин у Європі.

Про це заявив єврокомісар з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, повідомляє “Європейська правда” з посиланням на агентство Reuters.

“Оскільки ми є континентом із найбільшою кількістю вакцин, зараз у нас є чотири вакцини, затверджені медичним регулятором, ми перший континент у плані виробництва вакцин. Тож нам абсолютно не буде потрібна вакцина “Спутнік V”.

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За його словами, зараз небхідно, щоб затверджені вакцини вироблялися та масово вводилися людям.

“Сьогодні у нас явно є можливість доставити від 300 до 350 мільйонів доз до кінця червня, і, відповідно, до 14 липня… у нас є можливість досягти імунітету на всьому континенті”, – сказав французький єврокомісар. 14 липня у Франції відзначають День взяття Бастилії, національний день країни.

Бретон повторив свій попередній коментар про те, що ЄС повинен допомогти Росії у виробництві вакцини, якщо це необхідно.

“У росіян важкі часи з виробництвом. І якщо їм знадобиться допомога, то ми повернемося до цього у другому півріччі… але зараз пріоритет відданий європейцям”, – завив Бретон.

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У серії повідомлень в Twitter виробник російської вакцини “Спутнік V” звинуватив Бретона у “явній упередженості”.

“Єврокомісар Тьєрі Бретон явно упереджено ставиться до вакцини “Спутнік V” лише тому, що вона російська. Він ігнорує, що вона має вищу ефективність та кращі показники безпеки, ніж деякі інші вакцини, затверджені в ЄС”, – йдеться в офіційному Twitter російської вакцини.

Раніше цього місяця Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) розпочало експертизу “Спутнік V” , яка може завершитися затвердженням препарату для використання у 27 країнах-членах Євросоюзу.

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