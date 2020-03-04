Із туалетів італійського парламенту вкрали весь дезинфікуючий гель

В кожній ситуації можна знайти щось комічне. У випадку із епідемією коронавірусу також.
В усіх державних заладах в Італії, на вході у заклади охорони здоров’я, а також у всіх громадських місцях виставити диспенсери із дезінфікуючим розчином для рук.
У розпал надзвичайної ситуації пов’язаної із коронавірусом, у Камері депутатів італійського Парламенту. було встановлено дозатори для дезинфікуючих засобів.
Проте, через кілька днів дезинфікуючий гель для рук зник безслідно.
Цією чудовою новиною нас потішила інформаційна агенція Adnkronos.