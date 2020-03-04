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Із туалетів італійського парламенту вкрали весь дезинфікуючий гель

Foto Roberto Monaldo / LaPresse 25-02-2020 Roma Politica Camera dei Deputati - dl Intercettazioni Nella foto Matteo Dall'Osso (fi) e Maria Teresa Baldini (fdi) con la mascherina contro il coronavirus Photo Roberto Monaldo / LaPresse 25-02-2020 Rome (Italy) Chamber of Deputies - Law decree on wiretapping In the pic Matteo Dall'Osso, Maria Teresa Baldini

В кожній ситуації можна знайти щось комічне. У випадку із епідемією коронавірусу також.

В усіх державних заладах в Італії, на вході у заклади охорони здоров’я, а також у всіх громадських місцях виставити диспенсери із дезінфікуючим розчином для рук.

У розпал надзвичайної ситуації пов’язаної із коронавірусом, у Камері депутатів італійського Парламенту. було встановлено дозатори для дезинфікуючих засобів.

Проте, через кілька днів дезинфікуючий гель для рук зник безслідно.

Цією чудовою новиною нас потішила інформаційна агенція Adnkronos.

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