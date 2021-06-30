Інформація для вболівальників щодо відвідання матчу Україна-Англія на Євро-2020 у Римі

Офіційний сайт УЄФА наводить перелік головних вимог для подорожі до столиці Італії для перегляду матчу Україна-Англія.

Збірна України проведе матч 1/4 фіналу Євро-2020 проти команди Англії 3 липня в Римі на «Стадіо Олімпіко».

Початок матчу Україна-Англія о 21.00 за європейським часом.

Офіційний сайт УЄФА наводить перелік головних вимог для подорожі до столиці Італії. У матеріалі зазначається, що інформація може будь-якої миті змінитися залежно від новин від УЄФА або місцевої влади.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Перш ніж покладатися на наведену інформацію та вирушати в поїздку, обов’язково потрібно перевірити поточну ситуацію на сайтах місцевих і національних органів влади. Подорожуючі з-за кордону повинні будуть дотримуватися чинних на той момент обмежень та вимог італійської влади до перетину кордону. Для власників квитків послаблень не буде. В’їзд до Італії з деяких країн може бути закритий зовсім.

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Уболівальники, які планують прибути в Італію з України

Поїздки з України до Італії без поважної причини наразі заборонено, але є винятки. Детальну інформацію можна знайти на офіційному сайті уряду.

Це означає, що вболівальники з України не зможуть прибути до Італії на матч, якщо тільки їх не стосується виняток на поїздки з поважної причини.

Уболівальники, які планують прибути в Італію з Великої Британії

Ті, хто прибувають із Великої Британії, або ті, хто відвідував Велику Британію в останні 14 днів, повинні пройти після приїзду до Італії п’ятиденну самоізоляцію. Після закінчення цього терміну вони можуть вийти з неї, здавши негативний експрес-тест на антиген або молекулярний тест на COVID-19 (мазок). Детальну інформацію можна знайти на офіційному сайті уряду.

Це означає, що вболівальники, які прибудуть до Італії з Великої Британії після 28 червня, не встигнуть відвідати чвертьфінальний матч Євро-2020 в Римі 3 липня.

Чек-лист для подорожі

Переконайтеся, що вам дозволено в’їзд до Італії.

В’їзд до Італії з країн із високою захворюваністю заборонений. Актуальний список країн і можливі винятки є на сайті Міністерства охорони здоров’я Італії. У деяких випадках для країн і територій із низьким епідеміологічним ризиком щодо окремих вимог може бути зроблено виключення.

Перевірте вимоги для в’їзду зі своєї країни.

Будь-який подорожуючий до Італії має надати негативний тест на COVID-19, зроблений не раніше ніж за 48 годин до в’їзду до Італії.

Заповніть до поїздки декларацію про здоров’я.

За посиланням — вимоги для подорожуючих із країн із переліку E (до якого входить Україна), розміщені на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я Італії.

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