Італійська лікарка з Комо допомагає пораненим українcьким воїнам

Моніка Карнеллі, лікарка-анестезіолог служби 118 з Комо, вирушила до Польщі, щоб надавати допомогу пораненим громадянам України. Звідти пацієнтів доставляють до італійських лікарень спеціальними медичними авіарейсами.

Про це пише видання La provincia di Como

Медична місія з Ломбардії: допомога постраждалим від війни в Україні

Моніка Карнеллі — лікарка з італійського міста Комо, яка працює в системі екстреної медичної допомоги (118) та в авіаційній рятувальній службі. Вона вирушила з аеропорту Мальпенса та вже прибула до медичного центру в Польщі, де надаватиме екстрену допомогу пораненим із зони бойових дій в Україні.

Її місія триватиме до 14 травня, і це не перший випадок, коли медики з Ломбардії долучаються до гуманітарних місій на підтримку українців. Раніше медичні групи з Італії допомагали онкохворим дітям та іншим тяжкохворим пацієнтам з України.

Координація з Італії: як відбувається транспортування поранених українців

Цього разу акцент місії — на військових та цивільних поранених, які потребують термінової госпіталізації. До складу команди, окрім Моніки Карнеллі, входять:

фахівчиня з масових надзвичайних ситуацій з агенції AREU (Агентство регіональної невідкладної допомоги) ;

; екстрений хірург з лікарні Ніґуарда в Мілані;

з лікарні Ніґуарда в Мілані; медбрат з клініки у Брешії, який має українське походження та виконує роль перекладача.

Після медичного огляду та оцінки стану пацієнтів у Польщі, команда передає дані до Центру віддалених операцій медичного порятунку CROSS у місті Пістоя, який координує перевезення в межах Італії. Відповідно до потреб, організовуються спеціальні авіарейси до лікарень по всій Італії.

Найважливіші новини для українців в Італії у соцмережах Facebook, Instagram і Телеграм.