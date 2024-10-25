Італійська партія “Рух 5 зірок” розриває зв’язки з засновником Беппе Грілло

Популярна ліва популістська партія Італії “Рух 5 зірок” оголосила про розрив зв’язків зі своїм засновником, відомим коміком Беппе Грілло, через “саботаж” його дій. Лідер партії, експрем’єр Італії Джузеппе Конте, заявив, що їхні відносини зазнали серйозної кризи, яку вже неможливо подолати.

Розрив відносин та коментар Джузеппе Конте

Під час інтерв’ю з відомим італійським телеведучим Бруно Веспою, Джузеппе Конте зазначив, що “щось незворотно дало тріщину” у його співпраці з Грілло. Лідер партії підкреслив, що розбіжності виникли не між особами, а між Грілло та спільнотою, яку він сам заснував.

Конте також звинуватив Грілло в організації “контркомунікаційної машини”, яка працює всупереч партійним інтересам, та підтвердив, що не планує продовжувати контракт із засновником партії, що оцінювався в 300 тисяч євро на рік. Відносини між Конте і Грілло загострювалися з моменту, коли Конте офіційно очолив “Рух 5 зірок” у 2021 році.

Історія “Руху 5 зірок” та втрата підтримки

Партія “Рух 5 зірок” була заснована Беппе Грілло у 2009 році і здобула популярність завдяки своїм популістським гаслам та антикорупційній програмі. У 2013 році партія отримала 25% голосів на парламентських виборах, а у 2018 році вперше увійшла до складу уряду Італії. Проте в останні роки популярність “Руху 5 зірок” знизилась через внутрішні конфлікти та політичні розбіжності. На виборах до Європарламенту партія здобула лише 10,5% голосів, що на 7% менше, ніж п’ять років тому.

Політичний спад та майбутнє партії без Грілло

Розрив з Беппе Грілло може стати важливим кроком у переформатуванні “Руху 5 зірок”. Партія прагне відновити довіру виборців, оновити свою політичну стратегію та подолати внутрішні суперечки, що ослабили її позиції на італійській політичній арені.

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