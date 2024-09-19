Італійська прокуратура вимагає тюремного ув’язнення для проросійського політика Маттео Сальвіні

Лідер правої партії “Ліга” і проросійський політик Маттео Сальвіні може зіткнутися з шестирічним тюремним терміном за рішення 2019 року, коли він, обіймаючи посаду міністра внутрішніх справ, не дозволив висадку понад 100 мігрантів у порту Італії. Прокуратура Сицилії висунула звинувачення в незаконному утриманні людей і подала клопотання про його ув’язнення.

Розгляд справи триває у Палермо, де прокурори наполягають на тому, що Сальвіні перевищив свої повноваження, заборонивши кільком суднам з мігрантами пришвартуватися в Італії. Це рішення призвело до того, що мігранти “застрягли” в морі, поки суд не наказав евакуювати їх з борту.

Наразі вирок ще не винесений, і остаточне рішення суду очікується після завершення триетапного процесу. Якщо Сальвіні буде визнаний винним, йому загрожує не лише тюремний термін, але й заборона займати державні посади в майбутньому.

Сальвіні, який нині обіймає посаду віцепрем’єр-міністра та міністра транспорту в уряді Джорджії Мелоні, заявив, що не вважає свої дії злочином і готовий повторити їх заради захисту кордонів від нелегальних мігрантів. Він також неодноразово критикував благодійні організації, які допомагають мігрантам, звинувачуючи їх у сприянні нелегальній імміграції.

Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні висловила підтримку Сальвіні, підкресливши, що виконання обов’язків щодо захисту національних кордонів не повинно розглядатися як злочин. Вона додала, що подібні звинувачення можуть створити небезпечний прецедент для країни.

Варто нагадати, що Сальвіні вже неодноразово потрапляв у політичні скандали через його тісні зв’язки з Росією. Однак, нещодавній вотум недовіри в парламенті не призвів до його відставки, оскільки більшість депутатів підтримали його на посаді.